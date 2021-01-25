Неделю моды в Париже открыл показ российского модельера

В Париже открылась Неделя высокой моды. Дефиле в этом году из-за пандемии снова проходят в формате онлайн, но это только добавляет интриги: бренды - а среди них по традиции целый ряд люксовых "тяжеловесов" - умеют удивлять. Так что зрителей, без сомнения, ждут чудеса изобретательности. Одной из первых в день открытия свою коллекцию представила Ульяна Сергеенко.

Фото: Сергей Карпов/ТАСС