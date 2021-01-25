Неделю моды в Париже открыл показ российского модельера

Новости

Захарова: Москва озабочена блокировкой страниц российских официальных лиц в соцсетях 18:04
Библиотека иностранной литературы показала фильм "Защитники наследия" 17:55
Госдума 26 января обсудит гаражную амнистию 17:44
В Госдуме проанализируют ситуацию с вовлечением детей в митинги 17:37
Путин выступит на форуме в Давосе 27 января 17:36
Названы самые популярные ж/д станции в столичном регионе 17:31
Володин призвал доверять президенту, а не фейкам о дворцах 17:28
Путин назвал интересной идею создания технопарков при вузах 17:19
В столице круглосуточно удаляют скопления воды на улицах 17:17
В Стамбуле вооруженный ножом мужчина ранил трех россиян 16:56
Крупнейшие музеи Москвы приняли в выходные почти 20 тысяч человек 16:42
В Индии за распространение слухов о вакцинации грозит уголовное наказание 16:42
"Фиорентина" предоставила Кокорину личного ассистента 16:21
Фальков: В ближайшее время вузы смогут вернуться к очному формату учебы 16:20
СМИ: На лыжника Большунова написали заявление в финскую полицию 16:19
Вход в Главный штаб Эрмитажа сделали бесплатным для студентов 16:12
Путин: Российские вакцины от COVID-19 зарегистрированы в 13 странах 15:57
Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом 15:56
Ракова: В Москве свободна половина коечного фонда для лечения больных с COVID-19 15:46
Кузнецова: Самому маленькому из задержанных на незаконных акциях - 9 лет 15:46
Вологодский суд отказал в УДО пожизненно осужденному за убийство детей 15:43
Путин: ЕГЭ справедливо критикуют, но у системы есть плюсы 15:34
Путин попросил вузы не жалеть средств на участие студентов в соревнованиях 15:20
Толстой: Выпады Украины не найдут поддержки большинства ПАСЕ 15:17
Путин заявил, что дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни его близким 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
25.01.2021 17:15
Рубрика: Культура

Неделю моды в Париже открыл показ российского модельера

Текст: Инга Бугулова
В Париже открылась Неделя высокой моды. Дефиле в этом году из-за пандемии снова проходят в формате онлайн, но это только добавляет интриги: бренды - а среди них по традиции целый ряд люксовых "тяжеловесов" - умеют удивлять. Так что зрителей, без сомнения, ждут чудеса изобретательности. Одной из первых в день открытия свою коллекцию представила Ульяна Сергеенко.
Фото: Сергей Карпов/ТАСС Фото: Сергей Карпов/ТАСС
Фото: Сергей Карпов/ТАСС

При создании новой коллекции российский модельер вдохновлялась стилем ар-деко, наряды разрабатывали с привлечением мастеров из разных регионов России.

Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI
Модные дома будут шить маски и защитную одежду

"В этом сезоне кутюрный модный Дом Ulyana Sergeenko впервые сотрудничает с таким большим количеством русских народных ремесел", - рассказала Ульяна Сергеенко РИА Новости.

Детали и аксессуары из хрусталя, миниатюрные эмали, кружева - все это можно увидеть на костюмах из коллекции весна-лето 2021, и все эти акценты созданы на российских предприятиях. Представили на шоу сумки-авоськи с вышивкой, гальванизированной золотом, и клатчи, в которых сочетается лакированное дерево с резным орнаментом, инкрустация из металла и кожи.

Ульяна Сергеенко - единственный российский модельер, принимающая участие в показах от кутюр на равных с Christian Dior, Chanel, Armani, Valentino и другими легендарными модными домами. Из-за пандемийных ограничений свое шоу дизайнер представила в виде небольшого фильма.

Главное событие в мире моды продлится четыре дня - Неделя завершится 28 января.

Культура Культурный обмен

Главное сегодня

Путин: Безработица в РФ снизилась до 5,9%, задача - выйти на докризисный уровень
Кабмин предусмотрел более 130 мероприятий в рамках Десятилетия детства
Фальков: В ближайшее время вузы смогут вернуться к очному формату учебы
Инфекционист рассказал, когда можно будет снять ограничения по COVID-19
Пушков рассказал о системе штрафов за незаконные блокировки в соцсетях
Девять самых крутых российских сериалов 2021 года
"Союзмультфильм" выбрал голос Котенка для нового "Ну, погоди!"