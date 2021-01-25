Неделю моды в Париже открыл показ российского модельера

При создании новой коллекции российский модельер вдохновлялась стилем ар-деко, наряды разрабатывали с привлечением мастеров из разных регионов России.
"В этом сезоне кутюрный модный Дом Ulyana Sergeenko впервые сотрудничает с таким большим количеством русских народных ремесел", - рассказала Ульяна Сергеенко РИА Новости.
Детали и аксессуары из хрусталя, миниатюрные эмали, кружева - все это можно увидеть на костюмах из коллекции весна-лето 2021, и все эти акценты созданы на российских предприятиях. Представили на шоу сумки-авоськи с вышивкой, гальванизированной золотом, и клатчи, в которых сочетается лакированное дерево с резным орнаментом, инкрустация из металла и кожи.
Ульяна Сергеенко - единственный российский модельер, принимающая участие в показах от кутюр на равных с Christian Dior, Chanel, Armani, Valentino и другими легендарными модными домами. Из-за пандемийных ограничений свое шоу дизайнер представила в виде небольшого фильма.
Главное событие в мире моды продлится четыре дня - Неделя завершится 28 января.