Неожиданная встреча читательницы "Родины" с героем нашей публикации

"Всему придёт конец,
таков закон от века.
Все отцветёт, сгорит или умрет,
И лишь одна любовь века переживет,
Переходя от человека к человеку".
Так ведь это о нем четыре года назад рассказала "Родина", опубликовав фронтовые дневники батальонного разведчика!
Виктор Оленев школьником ушел на финскую войну. Когда началась Великая Отечественная, бросил институт и записался в ленинградское народное ополчение. Был тяжело ранен под Гатчиной, лечился в ташкентском госпитале. Оттуда попал в штрафную роту за пощечину офицеру: тот приставал к студентке консерватории, выступавшей перед ранеными. Студентку звали Фаина, и перед отправкой на фронт он сделал ей предложение. Она поклялась дождаться...
Оленев дошел до Берлина. За последний месяц боев был награжден двумя медалями "За отвагу" и орденом Красной Звезды. А после Победы окончил Ленинградскую академию художеств имени И. Репина, работал архитектором, проектировал Дворец культуры в Варшаве и цирк на московском проспекте Вернадского.
На фронте запрещали вести дневники под страхом трибунала. Как батальонному разведчику удалось их сохранить, одному Богу известно.
Виктор Викторович ушел из жизни в 2003 году. Но мне удалось связаться с его сыном (очень помог в этом автор журнала "Родина" Виктор Файбисович). Анатолий Викторович Оленев и рассказал историю отцовского дома на погосте и стихов на валуне:
"Бывший дом священника отец приобрел за бесценок (кто захочет жить на кладбище?) в начале 1970-х годов. Там и жил большую часть года, оставив Москву. Регулярно совершал пешие походы по 30-40 км по окрестностям. Многих друзей-художников увлек красотой этих мест, они тоже поселились поблизости. В краеведческом музее Вышнего Волочка должны храниться графические работы, рисунки и стихи, подаренные Виктором Оленевым. Когда-то там даже была временная экспозиция, посвященная отцу. Мне очень приятно, что вы заинтересовались этой страницей из его жизни".
Село Шитовичи стоит на высоком холме у реки Шегры. Красивейшее место! Не удивительно, что Виктор Оленев посвятил ему много своих картин и стихотворений. Его строчки выбили на валуне друзья через год после ухода батальонного разведчика...
А это стихотворение - о храме, рядом с которым он жил.
ШИТОВИЦКИЙ ХРАМ
С него сорвали все кресты
И покорежен купол древний,
А он столетия стоит
Над умирающей деревней.
Алтарь загажен сволотой,
Срамные надписи на стенах,
Но крестится народ простой
Рукой корявой в синих венах.
Истерзанный, в кольце могил,
Недремлющий, смиренно - гордый,
Он веру прадедов, хранил
С тех пор, когда здесь выли орды.
Пускай блебечет злобно нам
Наемник, яд вливая в уши,
Но это остов - все же храм
И он тревожил наши души.
Пусть колокол его разбит,
Язык его я в сердце прячу.
Прислушайся, как он гудит!
Как он гудит! Когда я плачу.
Виктор Оленев. 1989 г.