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1 января 2021 г. 11:11
"Родина"
Текст: Ольга Ткаченко
Родина - № 1(121)

Дорога разведчика Оленева к храму

Неожиданная встреча читательницы "Родины" с героем нашей публикации
Минувшим летом, путешествуя по Тверскому краю, остановилась в Шитовичах посмотреть церковь Вознесения Господня 1762 года постройки. И вдруг - неожиданное. На древнем погосте рядом с заброшенной церковью стоит красивая старая изба. А возле нее - валун с цитатой из стихотворения Виктора Оленева:
На древнем погосте рядом с заброшенной церковью стоит красивая старая изба. А возле нее - валун с цитатой из стихотворения Виктора Оленева Фото: Ольга Ткаченко
На древнем погосте рядом с заброшенной церковью стоит красивая старая изба. А возле нее - валун с цитатой из стихотворения Виктора Оленева Фото: Ольга Ткаченко

"Всему придёт конец,

таков закон от века.

Все отцветёт, сгорит или умрет,

И лишь одна любовь века переживет,

Переходя от человека к человеку".

Так ведь это о нем четыре года назад рассказала "Родина", опубликовав фронтовые дневники батальонного разведчика!

Виктор Оленев школьником ушел на финскую войну. Когда началась Великая Отечественная, бросил институт и записался в ленинградское народное ополчение. Был тяжело ранен под Гатчиной, лечился в ташкентском госпитале. Оттуда попал в штрафную роту за пощечину офицеру: тот приставал к студентке консерватории, выступавшей перед ранеными. Студентку звали Фаина, и перед отправкой на фронт он сделал ей предложение. Она поклялась дождаться...

Оленев дошел до Берлина. За последний месяц боев был награжден двумя медалями "За отвагу" и орденом Красной Звезды. А после Победы окончил Ленинградскую академию художеств имени И. Репина, работал архитектором, проектировал Дворец культуры в Варшаве и цирк на московском проспекте Вернадского.

На фронте запрещали вести дневники под страхом трибунала. Как батальонному разведчику удалось их сохранить, одному Богу известно.

Виктор Викторович ушел из жизни в 2003 году. Но мне удалось связаться с его сыном (очень помог в этом автор журнала "Родина" Виктор Файбисович). Анатолий Викторович Оленев и рассказал историю отцовского дома на погосте и стихов на валуне:

Фото: Родина
Невероятное продолжение публикации "Родины": нашелся сын героя

"Бывший дом священника отец приобрел за бесценок (кто захочет жить на кладбище?) в начале 1970-х годов. Там и жил большую часть года, оставив Москву. Регулярно совершал пешие походы по 30-40 км по окрестностям. Многих друзей-художников увлек красотой этих мест, они тоже поселились поблизости. В краеведческом музее Вышнего Волочка должны храниться графические работы, рисунки и стихи, подаренные Виктором Оленевым. Когда-то там даже была временная экспозиция, посвященная отцу. Мне очень приятно, что вы заинтересовались этой страницей из его жизни".

Село Шитовичи стоит на высоком холме у реки Шегры. Красивейшее место! Не удивительно, что Виктор Оленев посвятил ему много своих картин и стихотворений. Его строчки выбили на валуне друзья через год после ухода батальонного разведчика...

А это стихотворение - о храме, рядом с которым он жил.

ШИТОВИЦКИЙ ХРАМ

С него сорвали все кресты

И покорежен купол древний,

А он столетия стоит

Над умирающей деревней.

Алтарь загажен сволотой,

Срамные надписи на стенах,

Но крестится народ простой

Рукой корявой в синих венах.

Истерзанный, в кольце могил,

Недремлющий, смиренно - гордый,

Он веру прадедов, хранил

С тех пор, когда здесь выли орды.

Пускай блебечет злобно нам

Наемник, яд вливая в уши,

Но это остов - все же храм

И он тревожил наши души.

Пусть колокол его разбит,

Язык его я в сердце прячу.

Прислушайся, как он гудит!

Как он гудит! Когда я плачу.

Виктор Оленев. 1989 г.

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