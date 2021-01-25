Новую SW: Knights of the Old Republic разрабатывает неизвестная студия

Среди поклонников "Звездных войн" дилогия Star Wars: Knights of the Old Republic часто называется лучшей игровой адаптацией фантастической франшизы, придуманной Джорджем Лукасом.

Выпуск третьей части всегда был вопросом исключительно времени, и в Lucasfilm Games, судя по всему, решили, что благоприятный момент настал.

Как пишет Video Games Chronicle, ссылаясь на данные сразу от нескольких инсайдеров, третья часть "Рыцарей Старой Республики" в настоящий момент находится в разработке, но трудятся над ней на этот раз не BioWare, а Electronic Arts не имеет никакого отношения к проекту.

Согласно представленным данным, над игрой работает неизвестная студия, у которой до этого не было громких успешных релизов. Кто выступит издателем - неизвестно.

Предположительно, сюжет триквела должен связать события первой и второй частей.

О каких-то сроках и дате релиза на столь раннем этапе по понятным причинам говорить пока не приходится.