Нурмагомедов посетил сбор "Спартака" и обыграл в футбол команду Джикии

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов побывал в гостях у московского "Спартака", находящегося на сборах в ОАЭ, а также принял участие в футбольном матче.

Партнерами по команде чемпиона UFC стали Зелимхан Бакаев, Остон Урунов и несколько других футболистов столичного клуба.

Им противостояла команда, в которую помимо других вошел капитан "Спартака" Георгий Джикия, а также находящиеся в ОАЭ Джано Ананидзе, Аяз Гулиев, а также экс-футболист, а ныне блогер Евгений Савин.

Нурмагомедов после матча разместил видео, в котором рассказал о победе своей команды.

Естественно, что футболисты после этого с радостью сфотографировались со звездой ММА. Фотографии с Хабибом разместили Джикия, а также Бакаев, сопроводивший его подписью: "Ужин с чемпионом".