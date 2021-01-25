Новости

Нурмагомедов посетил сбор "Спартака" и обыграл в футбол команду Джикии 22:44
В Сербии 250 тысяч человек привились от коронавируса 21:37
Боец ММА Федор Емельяненко выписан из больницы 21:25
В генконсульстве РФ в Стамбуле рассказали о состоянии пострадавших россиян 21:19
В Москве госпитализирован попавший под трамвай ребенок 21:12
К концу года 86,2% населения будут получать чистую питьевую воду 21:10
Врач предупредила об отдаленных последствиях коронавируса 20:55
Путин поручил утвердить нормы охвата детей доппрограммами в области искусств 20:44
Путин поручил реализовать программу развития театров на Дальнем Востоке 20:16
Байден отменил ограничения на службу трансгендеров в армии США 20:14
Путин поручил поддержать писателей 20:08
Путин рекомендовал запретить отождествление СССР и фашистской Германии 20:03
В России создадут единый реестр аварийных домов 20:01
В Москве арестовали 30 участников несанкционированной акции 20:00
Патрушев и Салливан обсудили стратегическую стабильность 19:58
Путин поручил рассмотреть вопрос об изучении отечественного кино в школах 19:48
Певиц Алену Апину и Беретту назвали угрозой нацбезопасности Украины 19:33
В Москве арестован соучастник двойного убийства на свадьбе 19:14
Президенты России и Мексики обсудили поставки "Спутник V" 19:12
Стало известно, кто исполнит главную роль в приквеле "Ведьмака" 19:05
Си Цзиньпин предупредил об угрозе новой "холодной войны" 18:58
Во Владимире завели уголовное дело против мужчины, распылившего газ в сотрудника полиции 18:51
Россиянам разрешат ввозить в страну не более трех букетов цветов 18:30
Путин примет участие в открытии развязки в Химках 18:28
Захарова: Москва озабочена блокировкой страниц российских официальных лиц в соцсетях 18:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Задайте вопрос руководителю департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос руководителю департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
25.01.2021 22:44
Рубрика: Спорт

Нурмагомедов посетил сбор "Спартака" и обыграл в футбол команду Джикии

Текст: Максим Домчев

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов побывал в гостях у московского "Спартака", находящегося на сборах в ОАЭ, а также принял участие в футбольном матче.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Глава UFC больше не будет уговаривать Нурмагомедова вернуться

Партнерами по команде чемпиона UFC стали Зелимхан Бакаев, Остон Урунов и несколько других футболистов столичного клуба.

Им противостояла команда, в которую помимо других вошел капитан "Спартака" Георгий Джикия, а также находящиеся в ОАЭ Джано Ананидзе, Аяз Гулиев, а также экс-футболист, а ныне блогер Евгений Савин.

Нурмагомедов после матча разместил видео, в котором рассказал о победе своей команды.

Естественно, что футболисты после этого с радостью сфотографировались со звездой ММА. Фотографии с Хабибом разместили Джикия, а также Бакаев, сопроводивший его подписью: "Ужин с чемпионом".

Спорт Футбол Вокруг футбола Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

Главное сегодня

Мишустин снял запрет на въезд в Россию для граждан четырех стран
Эксперты РФ и США начали работу над продлением ДСНВ
Минсельхоз: Дополнительных ограничений цен на продукты не планируется
В ближайшее время вузы смогут вернуться к очному формату учебы
Инфекционист рассказал, когда можно будет снять ограничения по COVID-19
Опубликовано видео удаления Месси в финале Суперкубка Испании
Нурмагомедов может вернуться в октагон