Общий запас древесины в России составляет 102,2 млрд кубометров

Российские леса содержат в себе 102,2 млрд кубометров древесины. Такие данные были получены в ходе первого цикла государственной инвентаризации лесов, сообщила пресс-служба Рослесхоза.

"Расчетная лесосека, то есть объем древесины, которую допустимо заготавливать, чтобы обеспечить неистощительность лесов, в среднем ежегодно составляет менее 1% от общего запаса, - уточнили в ведомстве. - В прошлом году объем фактической заготовки древесины достиг примерно 220 млн кубометров".

Работы по проведению первого цикла государственной инвентаризации лесов стартовали в 2007 году. Ими были охвачены все земли лесного фонда площадью 1,2 млн га, расположенные во всех регионах страны. Собрана информация по всем лесам, в том числе растущим на особо охраняемых природных территориях, землях обороны, в населенные пунктах, добавили в Рослесхозе.

Повторный цикл госинвентаризации лесов стартует в этом году и продлится 10 лет. Он позволит подсчитать возраст российских лесов, уточнить информацию о породах деревьев, почвах, кустарниках, пищевых и лекарственных ресурсах. Кроме того, будут получены динамические данные наблюдений, они позволят судить о том, какие изменения происходят в лесах нашей страны. В первый год повторным циклом инвентаризации будут охвачены 100 млн га лесного фонда.