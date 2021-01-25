В Чехии успешно научили собак определять COVID-19 по запаху

Команда чешских дрессировщиков доложила о 95-процентном успехе в обнаружении собаками COVID-19 в образцах запахов человека. Об этом сообщает phys.org.

В чешской горной деревне испытания проходили три собаки. Они обнюхивали шесть сосудов, в некоторых из которых были заложены кусочки ткани с запахом пациентов, зараженных коронавирусом. По словам кинологов, собаки сразу замечают "подпись" COVID-19, садятся и начинают вилять хвостом.

Тренировка животных началась полгода назад. По словам руководителя проекта Густава Хотови, этот метод также должен работать с другими заболеваниями, даже более смертоносными, чем COVID-19. Ученые уверяют, что любую собаку можно обучить обнаружению вируса.

Первые подобные исследования было начаты в США около десяти лет назад. Аналогичные опыты проводила и финская команда в аэропорту Хельсинки, подтвердив способность собак обнаруживать вирус с точностью, близкой к 100 процентам.