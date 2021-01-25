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25.01.2021 18:40
Рубрика: В мире

"Корону" лопатой не поправишь

Пандемия COVID-19 стала темой нового фольклора в Германии
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8365)
Власти Австрии взяли пример с соседней немецкой земли Бавария и ужесточили масочный режим во всей альпийской республике. Отныне в магазинах, в общественном транспорте и на предприятиях, где невозможно избежать удаленки, жителям предписано носить респираторы с высокой степенью защиты. Обычные аптечные маски, а уж тем более тканевые аксессуары больше не подойдут, передает газета Kronen Zeitung.
Посетителю венского супермаркета выдают при входе респиратор - этот аксессуар теперь обязателен. Фото: AP Посетителю венского супермаркета выдают при входе респиратор - этот аксессуар теперь обязателен. Фото: AP
Посетителю венского супермаркета выдают при входе респиратор - этот аксессуар теперь обязателен. Фото: AP

Исключение сделали для детей в возрасте от шести до четырнадцати лет - им разрешили по-прежнему пользоваться масками. Ходить без всякой защиты рта и носа могут только малыши до шести лет. Так далеко не зашли даже в Германии, где после долгих дебатов все же не рискнули распространить эксперимент с респираторами на всю страну - слишком уж велико было возмущение немцев. Как известно, респираторы стоят дороже масок. Например, в немецких аптеках - от двух до шести евро. Но правительство австрийского канцлера Себастьяна Курца уже обещало, что сдержит цены на изделия, которые будут продавать не дороже, чем по евро за штуку. А малоимущие граждане получат их бесплатно.

В Германии зафиксирована первая смерть после повторного заражения COVID-19

Это не единственные новые ограничения, которые предпринимает Вена в борьбе с пандемией. Так, требование социальной дистанции для незнакомых людей увеличилось с одного метра до двух. Медицинским работникам и учителям младших классов отныне предписано каждую неделю сдавать тесты на COVID-19. Закрываются все общественные места, включая зоопарки и ботанические сады под открытым небом. Но есть и некоторые послабления. Точно так же, как ресторанам и кафе разрешено продавать еду навынос, теперь и читатели библиотек могут заранее заказать нужные книжки онлайн и забрать их в дневное время.

Медработникам и учителям младших классов в Австрии предписано каждую неделю сдавать тесты на COVID-19

Пока сезон карнавалов с их традиционной сатирой закрыт, немцы находят выплеск своему остроумию в соцсетях. Там набирает обороты народное творчество на тему "короны", которая обыгрывается в традиционных пословицах и поговорках. За несколько дней в Twitter появилось уже более 5000 шуток на тему ковида с пометкой "Поговорки пандемии". В основном все они мотивируют на борьбу с вирусом. "Корону" лопатой не поправишь", "Сделал прививку - гуляй смело", "Каждый сам кузнец своих антител", "Рим не за один день привился", "Рука руку моет, желательно секунд тридцать" - вот лишь некоторые примеры "пандемического фольклора". По мнению психологов, он стал лекарством от эмоциональной усталости, которая накопилась у жителей Старого Света за месяцы самоизоляции и страха перед ковидом.

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