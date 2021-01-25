ПАСЕ утвердила Толстого зампредом ассамблеи

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вице-спикер ГД Петр Толстой утвержден заместителем председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Ассамблея 25 января открыла зимнюю сессию, которая продлится до 28 января. Одной из главных тем станет борьба с пандемией коронавируса, также в повестке присутствует целый ряд связанных с Россией вопросов.

"Вице-спикер Петр Олегович Толстой утвержден заместителем председателя ПАСЕ", - сказал Володин журналистам.

В предыдущем году политик, возглавляющий российскую делегацию в ассамблее, также занимал должность вице-спикера Ассамблеи.

Кроме того, Володин сообщил, что попытка организовать срочные дебаты в ПАСЕ с принятием резолюции по делу "берлинского пациента" не состоялась.

Между тем по инициативе Украины в ходе сессии были оспорены полномочия российской делегации. Комиссия ПАСЕ по мониторингу должна подготовить специальный доклад в течение 24 часов, который ассамблея рассмотрит до конца сессии, после чего будет принято окончательное решение.