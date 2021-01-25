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Патч для Cyberpunk 2077 "сломал" игру и сделал ее непроходимой

Текст:   Богдан Бобров
25.01.2021,  
14:07
Фото: CD Projekt RED Фото: CD Projekt RED
Фото: CD Projekt RED

Потенциальный блокбастер Cyberpunk 2077, обернувшийся имиджевым "титаником" для CD Projekt RED продолжает тянуть на дно польскую студию.

Недавно выпущенный патч 1.1 должен был выправить ситуацию и привнести в игру хоть какое-то подобие стабильности и играбельности, но вышло все несколько иначе.

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Авторитетный ресурс Kotaku пишет о том, что многие геймеры после установки последнего обновления столкнулись с новыми ошибками в квестах, которые могут и вовсе привести к софтлоку - невозможности пройти игру до конца. В ряде случаев не помогли даже манипуляции с файлами сохранений.

Массовому игроку в этой ситуации остается всего два выхода: ждать от разработчиков в течение ближайших недель новой "заплатки" или переключить свое внимание на другие, более технически законченные проекты.

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Фото: iStock
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