Патч для Cyberpunk 2077 "сломал" игру и сделал ее непроходимой

Потенциальный блокбастер Cyberpunk 2077, обернувшийся имиджевым "титаником" для CD Projekt RED продолжает тянуть на дно польскую студию.

Недавно выпущенный патч 1.1 должен был выправить ситуацию и привнести в игру хоть какое-то подобие стабильности и играбельности, но вышло все несколько иначе.

Авторитетный ресурс Kotaku пишет о том, что многие геймеры после установки последнего обновления столкнулись с новыми ошибками в квестах, которые могут и вовсе привести к софтлоку - невозможности пройти игру до конца. В ряде случаев не помогли даже манипуляции с файлами сохранений.

Массовому игроку в этой ситуации остается всего два выхода: ждать от разработчиков в течение ближайших недель новой "заплатки" или переключить свое внимание на другие, более технически законченные проекты.