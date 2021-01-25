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25.01.2021 12:00
Рубрика: Власть

Пенсии по инвалидности будут назначать без заявлений

Текст: Елена Манукиян
Пенсии по инвалидности предложили назначать автоматически без обращения за ними граждан. Законопроект об этом во вторник, 26 января, рассмотрят в Госдуме в первом чтении.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документом устанавливается проактивное назначение страховых, социальных пенсий по инвалидности, региональных социальных доплат, а также страховых пенсий в случае их увеличения.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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"Новая норма серьезно поможет инвалидам, сократив необходимость бюрократических "проволочек", - ведь решение о назначении пенсий, по замыслу авторов, будет приниматься в кратчайшие сроки - до пяти рабочих дней. И, что самое главное, без дополнительных действий со стороны заявителя", - пояснил "Российской газете" председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

Он подчеркнул, что сегодня большое внимание уделяется пенсионному вопросу инвалидов. Например, рассматривается возможность сохранения индексации пенсий работающим инвалидам.  По его словам, около 40% трудоспособных инвалидов в работе не заинтересованы из-за того, что перестает индексироваться пенсия, отменяются надбавки к ней и некоторые льготы.

Ранее рассмотреть возможность индексации страховых пенсий для граждан с ограниченными возможностями, поручил президент, который подчеркнул, что надо включать людей в трудовую деятельность. Число занятых инвалидов должно удвоиться к 2025 году.

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