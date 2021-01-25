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Житель Нидерландов Сало Мюллер потребовал от немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn выплатить компенсации жертвам нацистов и их родственникам за то, что во времена Холокоста они должны были сами оплачивать билет на поезд в лагеря смерти. Его требование поддержала оппозиция в Бундестаге.

Символом одного из самых страшных нацистских концлагерей Аушвиц-Биркенау не случайно являются рельсы, ведущие к "воротам смерти". Многие узники нацистских концлагерей попадали туда по железной дороге, причем, заплатив за билет третьего класса - по 4 пфеннига за километр. Детям до 12 лет полагалась пятидесятипроцентная скидка, а до 4 лет - бесплатный проезд. Также стоимость проезда часто компенсировалась железнодорожной компании собственностью, конфискованной у жертв концлагерей. Всего, по подсчетам экспертов немецкого проекта "Поезд памяти", Германская имперская железная дорога заработала на массовых депортациях около 665 миллионов долларов в пересчете на современные деньги. Среди миллионов таких пассажиров было около 102 000 голландских евреев, большинство из которых погибли. Деньги, заплаченные ими за проезд, решил вернуть 84-летний Сало Мюллер, родители которого также погибли в нацистских лагерях смерти.

Фото: iStock
Опрос: Почти каждый десятый американец думает, что Холокост начали евреи

По данным израильской газеты The Times of Israel, он и его единомышленники уже добились того, что железные дороги Нидерландов Nederlandse Spoorwegen обязались выплатить десятки миллионов евро семьям тех, кто был вывезен в концлагеря нидерландскими поездами. Минувшим летом Сало Мюллер написал письмо канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и подал иск против Германии и немецких железных дорог на 16 миллионов евро. "Я обвиняю железные дороги в сознательной транспортировке евреев в концентрационные лагеря и чудовищном убийстве этих евреев", - цитирует его издание.

Однако компания Deutsche Bahn не согласна нести ответственность за деяния Германской имперской железной дороги, хоть и пожертвовала, по данным ее пресс-службы, "значительную многомиллионную сумму" немецкому фонду Холокоста. Формально Deutsche Bahn - не является прямой правопреемницей Германской имперской железной дороги, прекратившей свое существование в 1949 году. Тогда в разделенной на оккупационные зоны стране образовались два государства - Германская демократическая республика и Федеративная Республика Германии. В ГДР сохранили старое название железных дорог - Deutsche Reichsbahn, а в ФРГ ввели новое - Deutsche Bundesbahn. После объединения Германии в 1990 году железным дорогам тоже пришлось объединяться. Новая структура под названием Deutsche Bahn была создана в 1993 году. В нее вошли железные дороги ГДР и ФРГ, а также управляющая железнодорожная компания Западного Берлина. Тем не менее, накануне стало известно, что оппозиционные партии в нижней палате парламента ФРГ поддержали требования компенсаций. "Позорно то, что федеральное правительство и концерн Deutsche Bahn пытаются уйти от ответственности возместить убытки жертвам холокоста", - заявил глава парламентской фракции Левой партии Дитмар Барч. Его поддержали "зеленые" и представители Свободной демократической партии Германии.

В мире Европа Германия Мир помнит о Холокосте

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