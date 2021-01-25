Первый зарубежный визит новый президент Киргизии совершит в Россию

Первый зарубежный визит новый президент Киргизии Садыр Жапаров намерен совершить в Россию. Об этом заявил на заседании парламента республики и.о. вице-премьера Равшан Сабиров.

По его словам, новый глава республики намерен обсудить с руководством России вопросы развития двусторонних отношений, а также тему стоимости природного газа, который поставляется в Киргизию дочкой "Газпрома".

Стоимость газа в республике привязана к курсу доллара. На этом, в свое время, настояла киргизская сторона. Однако в связи с валютными колебаниями, правительство страны задумалось о переводе взаиморасчетов в рубли. Эту тему, в числе многих, и предполагается вынести на переговоры с Россией в ближайшее время.

Газ поступает в Киргизию из-за рубежа. Собственных запасов этого топлива, которые могли бы удовлетворить спрос на внутреннем рынке, в республике нет.

Немногим ранее правительство республики передало российской стороне "Дорожную карту" по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Как сообщает пресс-служба кабинета министров республики, договоренность о разработке документа была достигнута ранее во время встречи сопредседателей межправкомиссии двух стран.