Пятнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 января

Даже если бы на этой неделе вышли только долгожданные российские сериалы "Топи" (КиноПоиск), и "Полет" (ТНТ и Premier), и "Палмер" (Apple TV+), можно было бы считать, что в плане премьер она удалась. Но нет, это еще не все... Первый канал подготовил необычные фильмы о Владимире Высоцком и Ванге. Ленты про Иосифа Бродского можно смотреть и на этом канале, и на "Культуре". Но и это еще не все. 13 ярких премьер недели - перед вами.

1. Болгарский фильм "Ванга: Человек и Феномен". На Первом канале 31 января в 16.40, полная версия - в тот же день, в 23.50. Режиссер и автор сценария: Стоян Петров. Документальный фильм приурочен к 110-летию со дня рождения Ванги - самой загадочной провидицы ХХ века. Создатели картины - первый президент Калмыкии, IV президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, и переводчик и, по совместительству, близкий друг Ванги - Стоян Петров, в своем проекте раскрывают многие, неизвестные доселе тайны предсказаний и пророчеств болгарской целительницы и прорицательницы.

Фото: Первый канал

2. Документальный фильм "Владимир Высоцкий. Письмо Уоррену Битти" На Первом канале, 30 января в 10:15. В мае 1979 года Владимиром Высоцким было записано видеописьмо, адресованное американскому актеру и режиссеру Уоррену Битти. Это видео-визитка, в некотором роде кинопроба к фильму "Красные", к работе над которым планировал приступить в качестве режиссера Уоррен Битти. Высоцкий пытается вести диалог с ним на английском. Кассету должна была передать в Голливуд жена Высоцкого - Марина Влади. Но что-то пошло не так, и пленка с уникальными кадрами много десятилетий хранилась в частном архиве в Москве. В фильме также использованы материалы телекомпаний Мексики, Италии, Польши, США и частных архивов. Режиссер Александр Ковановский. Авторы: Александр Ковановский, Игорь Рахманов.

Также Первый канал представляет коллекцию самых ярких и памятных мгновений церемоний вручения премии В.Высоцкого "Своя колея" разных лет. Песни и стихи Владимира Семеновича звучат в исполнении известных музыкантов, актеров, деятелей культуры и искусства. Эфир 29 января в 21:30.

3. Авторский проект Алексея Шишова и Елены Якович "Иосиф Бродский. Возвращение". "Россия - Культура", 25 - 29 января в 23:10. 28 января - день памяти русского поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского. В этот день в 1996 году он умер в Нью-Йорке от сердечного приступа. За три года до этого, осенью 1993-го, он в первый и в последний раз снялся для российского телевидения. Авторы фильма договорились о встрече с Бродским в Венеции и приехали туда вместе с поэтом Евгением Рейном.

Они провели с Бродским несколько дней, гуляя с ним по этому мистическому городу, так напоминавшему поэту родной Петербург. На основе этих прогулок появился фильм "Прогулки с Бродским", который 24 мая 1995 года, в последний день рождения поэта, был удостоен главной российской телевизионной премии "ТЭФИ". За кадрами "Прогулок с Бродским" осталось много бесценного материала, долгое время хранившегося в архивах авторов фильма. Все они вошли в картину "Иосиф Бродский. Возвращение". На Первом канале - премьера документального фильма "Иосиф Бродский "Часть речи". Эфир - 28 января в 00:10. В основу картины легли стихи в исполнении Бродского в Культурном центре на площади Сергельсторг в Стокгольме, его интервью разных лет, воспоминания друзей и близких.

4. Флэшмоб #россиятанцуетдома. Телеканал "Россия" возобновил его к началу нового сезона шоу "Танцы со звездами". Каждую неделю по хештегу #россиятанцуетдома в соцсетях и на сайте проекта хореографы и артисты "Танцев со звездами" дают мастер-класс и разучивают со зрителями движения нового танца. Чтобы принять участие во флешмобе, нужно повторить танец, записать его на видео и опубликовать ролик в соцсетях с одноименным хэштегом. Каждую неделю самые яркие ролики можно смотреть в программе "Утро России" и официальных соцсетях телеканала. В 2020-м году всего за время флешмоба в сеть было выложено более 30 тысяч роликов.

Первый танец от DAVA для флешмоба #Россиятанцуетдома:

Фото: Россия 1

5. Американский документальный фильм "Лорел Каньон" (Laurel Canyon). На Первом канале, 29 января в 00:15. Режиссер: Элисон Эллвуд. Двухсерийный документальный проект, переносит зрителя в одноименный горный район в Лос-Анджелесе, ставший центром музыкальной революции в конце 60-х-начале 70-х годов прошлого столетия. Здесь жили рок-музыканты, в числе которых Элис Купер, Фрэнк Заппа, The Eagles, The Doors и многие другие. Богемный дух этих мест сохранился до сих пор. Бульвар Лорел Каньон был увековечен The Doors в песне "Love Street".

6. Документальный фильм "Блокада. Дети". На Первом канале 27 января в 00:10. В памяти многих живет история девочки Тани Савичевой из блокадного Ленинграда. Ее дневник... Всего 41 строка, написанная неуверенным детским почерком. Только имена ближайших родственников и даты их смерти. В течение пяти месяцев Таня потеряла всех. Так она думала… Доподлинно известно, что подобных, таких же страшных событий, в 1941-1942 годах в Ленинграде было множество. Но в историю вошла Таня Савичева. Потому что сохранился ее дневник. В фильме история семьи Савичевых впервые будет представлена в большом объеме и в деталях. Авторы встретились со школьной подругой Тани, распутали непростую историю ее родного брата Михаила; в Нижегородской области, в крохотном городке Шатки нашли людей, которые полностью восстановили картину пребывания Тани и ее друзей, эвакуированных из Ленинграда... Они расскажут, почему журналисты, писатели и документалисты, рассказывавшие о Тане в 60-е и 70-е годы, деликатно умалчивали о выживших родственниках…

7. Сериал - мистическая утопия "Топи". КиноПоиск HD, с 28 января. Снят по сценарию Дмитрия Глуховского. Молодые москвичи бегут от неразрешимых проблем в чудотворный монастырь под деревней Топи. Но запланированный отдых оборачивается погружением в зловещую хтонь русской глуши. Законы современного мира в полузаброшенной деревне не работают: увязнуть в Топях легко, а выбраться - почти невозможно. Есть только один способ спастись - лицом к лицу встретиться со своими главными страхами. В главных ролях: Иван Янковский, Тихон Жизневский, Катерина Шпица, Софья Володчинская и Анастасия Крылова.

8. Сериал "Палмер". Apple TV+, с 29 января. Драматическая история звезды школьной команды по американскому футболу по имени Эдди Палмер, который прошел путь от местного героя до заключенного, отсидев двенадцать лет в государственной тюрьме. Выйдя на свободу, он возвращается в свой родной город, чтобы начать жизнь с чистого листа. Но героя преследуют воспоминания. Ситуация усложняется, когда соседка Вивиан исчезает, оставив на попечение Палмера своего не по годам развитого семилетнего сына Сэма, который часто становится объектом издевок. Главную роль в картине исполняет Джастин Тимберлейк в компании с Джуно Темпл, Алишей Уэйнрайт, номинанткой на премию "Оскар" Джун Скуибб и юной кинозвездой Райдером Алленом.

9. Сериал "Полет". ТНТ, 25 января в 21:00 и на видеоплатформе Premier в этот же день. История о людях, которые чудом не разбились в самолете, после чего их жизнь изменилась самым кардинальным образом. Каждая серия - история одного героя. Режиссер Петр Тодоровский-младший. В ролях - Оксана Акиньшина, Никита и Михаил Ефремовы, Павел Табаков, Юлия Хлынина, Евгения Добровольская, Алексей Макаров и другие.

10. Сериал-детектив "Исчезающие следы". "ТВ Центр", с 25 января в 18:10. В некогда счастливой семье Кирилла и Татьяны произошла трагедия - их маленькую дочь Ульяну похитили. Когда Кирилл приехал на встречу с преступником, на его глазах машина, в которой находилась малышка, взорвалась. Кирилл стал злоупотреблять алкоголем. В результате - потерял жену и работу в правоохранительных органах. Тем временем в городе продолжают совершать преступления, пропадают люди, похищают детей. Бывшая начальница Кирилла помогает ему вернуться на работу в полицию. При этом в паре с ним будет работать лучший профайлер (специалист по бесконтактной детекции лжи) в городе - его бывшая жена Татьяна.

Фото: ТВ Центр

11. Цикл документальных фильмов "Совсем другие". Онлайн-платформа Ivi, с 27 января. Отношение к себе и восприятие со стороны, депрессии и способы борьбы с ними, самореализация после 50 лет - этим и другим темам посвящены фильмы, в которых своим опытом делятся актер Павел Деревянко, публицист и общественный деятель Ирина Хакамада, модель плюс-сайз Катя Жаркова, известный тиктокер Леша Савко и многие другие.

12. Документальный цикл "Планета под водой". Познавательный канал HDL, 25-30 января, 20.00. Зрители могут посмотреть на мир, скрытый под поверхностью океанов, морей и внутренних вод, глазами одного из лучших фотографов-специалистов подводной съемки Дарека Сепиоло. Шесть историй, в которых показан подводный мир от самых маленьких обитателей до гигантов, от рифов до бесконечных подводных пустынь. Проект "Планета под водой" от Discovery - это 1000 часов под водой, 42 локации, 7 континентов и 3 года производства.

13. Сериал "Нью-Йорк или не считается" (Bridge and Tunnel). На More.tv, с 25 января. Драмеди о вчерашних студентах из пригорода Нью-Йорка, мечтающих завоевать Манхэттен 1980-х. Выпускник колледжа Джимми страстно увлечен фотографией и только начинает поиски собственного стиля. После окончания учебы он возвращается домой на Лонг-Айленд и встречается со своей бывшей девушкой Джилл. Энергичная, уверенная в себе Джилл хочет переехать на Манхэттен, чтобы стать дизайнером, но боится, что может упустить шанс из-за Джимми.

14. "Зарница" - оригинальный короткометражный фильм видеосервиса START. С 29 января. Лента - одна из победителей конкурса "Быстрый старт". В московском кадетском корпусе, в классе, где парни и девушки учатся вместе, жизнь расписана по своду жестких правил, вопросы решаются силой, а выделяться из толпы не принято. В этот класс попадает 16-летняя Алиса, бойкая и талантливая девчонка. Она очень старается быть первой во всем, потому что ей кажется, что только так можно заслужить уважение сверстников и любовь одноклассника Андрея. Но в реальности все наоборот - ее успехи в учебе провоцируют травлю. Режиссер: Алена Шевченко. В ролях: Ульяна Васькович, Евгений Хандрыга, Михаил Шамков.

15. Не забываем о хорошем кино. Фильм "Паразиты" обладатель "Золотой Пальмовой ветви" Каннского фестиваля и премии "Оскар" в 2019-м году покажет канал ТВ-3 - 29 января, в 19:30. Кстати, режиссер "Паразитов" Пон Чжун Хо в этом году возглавит жюри Венецианского кинофестиваля.

На телеканале "Россия - Культура" титулованный фильм Тома Купера "Король говорит" - 30 января в 20:05. В онлайн-кинотеатре МТС ТВ можно смотреть комедию "Соседи сверху" - с 28 января. Также там 25 января состоится цифровой релиз фантастического боевика "Код бессмертия" - о девушке, которая разрабатывает революционную технологию вечной жизни. Второй фильм, который станет доступен зрителям в этот же день - биографическая драма о журналистке и феминистке Глории Стайнем с Джулианной Мур и Алисией Викандер в главных ролях.