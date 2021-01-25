Потерявшие работу пилоты в Швейцарии станут машинистами поездов

Пандемия коронавируса оказала катастрофическое влияние на авиационную отрасль, тысячи самолетов потеряли работу по всему миру. Многие пилоты были вынуждены уйти в отставку и искать другие варианты работы, например, научиться водить скоростные поезда.

В Швейцарии эта идея обсуждалась несколько месяцев. В итоге при содействии швейцарской ассоциация пилотов Aeropers летчики, желающие сменить профессию, получили возможность пройти курсы подготовки машинистов, которые работают на скоростных магистралях, сообщает Euronews. По словам представителей Aeropers и ассоциации швейцарских машинистов (VSLF), у этих двух профессий много общего: методическая и точная работа так же важна в них, как и быстрая оценка ситуации, реакция и психологическая устойчивость. По словам представителя Aeropers Романа Келина, взаимодействие человека и машины и первостепенная безопасность транспортировки клиентов из пункта А в пункт Б являются наилучшими примерами того, что объединяет эти две ответственные профессии.

По словам Карлоса Спруенгли, одного из первых пилотов, которые вскоре выйдут на линии скоростных поездов в Швейцарии, в процессе переквалификации главное - "преодолеть свою гордыню и продолжать работать дальше". По прогнозам экспертов, учитывая потенциальную продолжительность пандемии и количество самолетов, припаркованных в аэропортах, некоторым пилотам в других странах также придется рассмотреть подобные варианты трудоустройства. Возможно, они все еще думают о полетах, но альтернативы новой работы могут быть гораздо более приземленными в прямом и переносном смыслах.