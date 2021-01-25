СМИ: Премьер-министр Италии намерен подать в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте собирается во вторник подать в отставку. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на пресс-службу правительственного дворца Киджи.

Как отмечается в распространенном сообщении, завтра утром состоится заседание совета министров, на котором Конте официально объявит о своем решении. А после этого он отправится на прием к президенту республики Серджо Маттарелле в Квиринальский дворец, чтобы подать прошение об отставке.

К необходимости этого шага привел политический кризис. Чтобы справиться с ним, Конте необходимо заручиться поддержкой центристских сил и обновить кабинет министров. Сделать это он сможет после того, как президент поручит ему продолжить выполнение своих обязанностей. По крайней мере, такие прогнозы делают местные СМИ.