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25.01.2021 22:04
Рубрика: В мире

СМИ: Премьер-министр Италии намерен подать в отставку

Текст: Юрий Когалов
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте собирается во вторник подать в отставку. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на пресс-службу правительственного дворца Киджи.
Фото: Aris Oikonomou / AFP Фото: Aris Oikonomou / AFP
Фото: Aris Oikonomou / AFP
Фото: REUTERS
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Как отмечается в распространенном сообщении, завтра утром состоится заседание совета министров, на котором Конте официально объявит о своем решении. А после этого он отправится на прием к президенту республики Серджо Маттарелле в Квиринальский дворец, чтобы подать прошение об отставке.

К необходимости этого шага привел политический кризис. Чтобы справиться с ним, Конте необходимо заручиться поддержкой центристских сил и обновить кабинет министров. Сделать это он сможет после того, как президент поручит ему продолжить выполнение своих обязанностей. По крайней мере, такие прогнозы делают местные СМИ.

В мире Европа Италия

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