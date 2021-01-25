Президент Беларуси поздравил Вячеслава Добрынина с 75-летием

Автор более тысячи песен, певец и композитор, которого еще с прошлого столетия стали именовать "Доктор Шлягер", народный артист России Вячеслав Добрынин принимает в понедельник искренние поздравления в связи с 75-летием от миллионов своих поклонников.

Приветственный адрес направил юбиляру и президент Беларуси Александр Лукашенко, отметив, что прославленным композитором за эти годы создано "множество прекрасных произведений, которые стали классикой музыкальной эстрады".

Многогранный талант музыканта и исполнителя, говорится в поздравлении белорусского лидера, которое цитирует его пресс-служба, "неиссякаемая созидательная энергия сникали заслуженное народное признание и уважение коллег не только в России, но и далеко за ее пределами".

Пожелав Вячеславу Добрынину доброго здоровья, вдохновения, счастья и благополучия, президент подчеркнул, что в Беларуси юбиляра "знают и ценят как человека, увлеченного любимым делом и неустанно стремящегося к покорению новых профессиональных вершин".

Коренной москвич, дебют которого как композитора состоялся еще в середине 70-х, напоминают биографы, первоначально отдал предпочтение гуманитарному образованию, окончив филфак МГУ по специальности "историк искусств". А вот стать исполнителем своих песен, утверждают его поклонники, помог его величество случай, когда Михаил Боярский не приехал на запись, и Добрынину предложили петь вместо него. Так появилась песня "Спасатель". Она быстро разошлась, и, вдохновленный первым успехом, Добрынин запел. Затем были "Не сыпь мне соль на рану", "Синий туман", а "Бабушки-старушки" стали настоящим хитом.

Популярность Добрынина как композитора неуклонно росла, количество написанных им песен увеличивалось. Вскоре о нем заговорили как о сложившемся композиторе, а известные артисты и музыкальные коллективы стали обращаться к нему за творческим союзом. Их итог - песни Добрынина в репертуаре группы "Голубые гитары", ансамбля "Акварели", у таких популярных исполнителей, как Лев Лещенко, Алла Пугачева, София Ротару, Иосиф Кобзон, Роксана Бабаян и многих других.

Кстати, кроме песен юбиляр пишет музыку к спектаклям и кинофильмам. Он снялся в фильмах "Кулагин и партнеры", "Двойник", "Американский дедушка".

За свою блестящую карьеру Вячеслав Добрынин много раз становился лауреатом различных фестивалей и конкурсов.

Частый гость на музыкальных фестивалях и телевизионных программах, Вячеслав Добрынин, констатируют обозреватели, по-прежнему полон вдохновения и продолжает свой творческий путь. А за свою блестящую карьеру он много раз становился лауреатом различных фестивалей и конкурсов.