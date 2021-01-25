Новости

Президент Мексики заразился коронавирусом 04:04
Иммунолог рассказал об испытаниях вакцины "Спутник V" в Венесуэле 04:03
В Вашингтоне после окончания режима ЧС сняли оцепление 03:34
Эво Моралес выписан из больницы после лечения от коронавируса 03:33
В перестрелке в американском Индианаполисе погибли пять человек 03:02
Синоптики рассказали о температурном рекорде в европейской части РФ 02:53
Украина перейдет с 25 января от локдауна к "оранжевому" режиму ограничений 02:26
Минздрав обновил рекомендации по лечению беременных с COVID-19 01:50
Вильфанд предупредил о скачках температур на азиатской части территории России 01:47
Умер автор музыки к "Тарзану" Перри Боткин 01:08
Российские гандболисты не вышли в четвертьфинал чемпионата мира 00:55
Первый трейлер фильма "Годзилла против Конга" вышел на русском языке 00:49
Президенты России и Мексики проведут телефонный разговор 00:30
Потерявшие работу пилоты в Швейцарии станут машинистами поездов 00:21
В Москве температура воздуха превысила норму на десять градусов 00:10
В Подмосковье произошел пожар на территории крупного автосервиса 00:06
США запретят въезд гражданам Южной Африки, Британии и 28 других стран 00:01
Баржа "Фортуна" начала подготовку к достройке "Северного потока-2" 24.01.2021
В Амстердаме задержали свыше 100 человек на акции протеста против изоляции 24.01.2021
Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер вакцинировалась "Спутником V" 24.01.2021
В МЧС предупредили москвичей о тумане 24.01.2021
SpaceX запустила ракету с рекордным числом спутников 24.01.2021
"МЮ" обыграл "Ливерпуль" в 1/16 финала Кубка Англии по футболу 24.01.2021
Трое сирийских военных погибли в результате нападения боевиков 24.01.2021
Возбуждено дело из-за перекрытия дорог на несогласованной акции в Москве 24.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
25.01.2021 04:04
Рубрика: В мире

Президент Мексики заразился коронавирусом

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Фото: Mexican Presidency/AFP Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Фото: Mexican Presidency/AFP
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Фото: Mexican Presidency/AFP

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заразился коронавирусом. Об этом глава латиноамериканского государства сообщил в воскресенье вечером в своем Twitter.

Президенты России и Мексики проведут телефонный разговор

"С сожалением говорю о том, что я заразился COVID-19", - написал 67-летний политик, отметив, что симптомы легкие и он уже лечится. Лопес Обрадор отметил, что оптимист, пишет ТАСС. Он также сообщил, что на утренних конференциях его заменит министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро. "Я буду следить за руководством страной из Национального дворца", - добавил мексиканский лидер.

В 2020 году несколько членов правительства Мексики заразились коронавирусом. Все они выздоровели и вернулись к исполнению служебных обязанностей.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин выступит на Давосском форуме
В Бразилии разбился самолет с футболистами
Баржа "Фортуна" начала подготовку к достройке "Северного потока-2"
Водителей напугали новыми штрафами за автохлам
Пушков рассказал о разочаровании американцев в администрации Байдена
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов
Боррель: ЕС не будет мешать проекту "Северный поток-2"