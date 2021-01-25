Президенты России и Мексики проведут телефонный разговор

Президенты России и Мексики проведут в понедельник телефонный разговор. Такую информацию РИА Новости подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это действительно так​​​. Разговор готовится", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава МИД Мексики Марсело Эбрард сообщил, что в понедельник мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор поговорит по телефону с Владимиром Путиным. "Будет затронуто будущее двусторонних отношений, а также поставка российских вакцин в Мексику", - написал он в своем микроблоге в Twitter. По данным министра, разговор планируется в 8.00, то есть в 17.00 по московскому времени.