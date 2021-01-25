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25.01.2021 12:27
Рубрика: Экономика

Приставам запретят забирать домашних животных у должников

Текст: Алексей Дуэль

Запрет на изъятие домашних животных у должников предполагает законопроект, который Госдума собирается рассмотреть в ближайшие недели. Об этом сообщил глава комитета по экологии нижней палаты парламента Владимир Бурматов в ходе пресс-конференции.

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"Кота беспородного - или даже породистого - нигде и за копейку не продашь, а у хозяев забирают фактически члена семьи, - сказал Бурматов. - По сути, это циничный шантаж. Домашний скот конфисковывать запрещено, а питомцев - пожалуйста. Это противоречие надо устранить".

Кроме того, планируется принять закон о содержании животных в зоомагазинах и на птичьих рынках. По словам Бурматова, минувшие новогодние каникулы животные, не распроданные перед праздниками, провели в холоде и голоде, без питания и присмотра.

"Требования к местам продажи животных - зоомагазинам и птичьим рынкам - будет устанавливать уполномоченный орган власти, - объяснил Владимир Бурматов. - Сейчас эти места опасны и для животных, и для людей, возможно распространение инфекций. Животные месяцами живут на кафельном полу, сходят с ума. Но клетки с ними стоят, а ценники висят".

Глава комитета заверил, что текст законопроекта скоро будет доработан и направлен для получения официальных отзывов.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Кроме того, готовится проект закона по ограничению применения пиротехники, от которой часто страдают домашние животные. Одновременно комитет Госдумы по экологии ведет диалог с Роспотребнадзором, полагая опасной инициативу санитарного ведомства о запрете ветеринарных клиник в жилых домах.

"Никаких жалоб от жильцов на ветеринарные клиники мы не получали, я не вижу причин для их закрытия, но почему-то новый СанПиН хочет от них избавиться, - удивился Владимир Бурматов. - У нас в стране есть только треть от необходимого числа ветеринарных клиник. С ними не все благополучно и порядок наводить надо, но нет никакого смысла массово их закрывать".

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