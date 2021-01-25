Пушков рассказал о системе штрафов за незаконные блокировки в соцсетях

Россия пока не готова полностью отказаться от зарубежных соцсетей, но их работу в следует отрегулировать и не допускать нарушений свободы слова и законов РФ, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, сейчас идет работа над системой штрафов для интернет-гигантов за незаконные блокировки российских пользователей.

Сенатор напомнил, что за последний год было зафиксировано 24 факта блокировки российских СМИ в зарубежных сетях, пострадали и персональные страницы россиян. По его мнению, к зарубежным платформам надо применить меры регулирования, чтобы они соблюдали российские законы и не нарушали свободу слова.

"Мы сейчас будем разрабатывать систему штрафов за блокировку со стороны YouTube, Facebook и так далее. Они столкнутся с нашим ответом, посмотрим, как это будет работать. Создается инструментарий воздействия на эти гиганты", - заявил Пушков, добавив, что аналогичные меры принимаются в разных странах - от Европы до Австралии. "Мы должны ускорить эту работу для того, чтобы их привести в чувства, и тогда, может быть, не придется прибегать к крайним мерам", - уверен парламентарий.

Отвечая на вопрос сенатора Сергея Цекова о том, какие риски несет гипотетическая блокировка иностранных ресурсов, Пушков заявил, что это крайняя мера и "мы сейчас еще пока с точки зрения социальной востребованности этих сетей не готовы к отказу от них". Особенно если речь идет о "телевизоре в интернете", где "90 млн человек пользуются Youtube" и альтернативы ему пока нет. "В условиях нынешних ограничительных мер, связанных с эпидемией, многие люди через Youtube ведут свою профессиональную деятельность, подрабатывают", - отметил сенатор.

"Но то, что нам нужно развивать наши платформы, в том числе - видеоплатформы, это однозначно. Потому что если политическая ситуация будет развиваться так, как сейчас, то наш политический конфликт с американскими платформами неизбежен, это вопрос времени. Мы уже "сигнальчики" видим, это будет нарастать", - заключил он.