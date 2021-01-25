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25.01.2021 15:34
Рубрика: Власть

Путин: Безработица в РФ снизилась до 5,9%, задача - выйти на докризисный уровень

Текст: Галина Мисливская
Президент РФ Владимир Путин заявил об улучшении ситуации на рынке труда в России и снижении уровня безработицы.

"Ситуация на рынке труда у нас улучшается за последние месяцы, но она пока остается, на мой взгляд, напряженной", - сказал он на встрече с учащимися вузов, приуроченной к Дню российского студенчества. Путин напомнил, что за время пандемии безработица увеличилась с 4,7% до 6 с лишним процентов.

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"Сейчас где-то 5,9%, то есть идет снижение уровня безработицы. Но перед правительством стоит задача выйти в ближайшее время на докризисный, допандемийный уровень", - заявил президент.

"Судя по тенденциям, которые мы сейчас наблюдаем в экономике, такая задача абсолютно реалистична. Будем работать над этим и дальше", - заключил он.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Работа Президент Рынок труда

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