Путин: Безработица в РФ снизилась до 5,9%, задача - выйти на докризисный уровень

Президент РФ Владимир Путин заявил об улучшении ситуации на рынке труда в России и снижении уровня безработицы.

"Ситуация на рынке труда у нас улучшается за последние месяцы, но она пока остается, на мой взгляд, напряженной", - сказал он на встрече с учащимися вузов, приуроченной к Дню российского студенчества. Путин напомнил, что за время пандемии безработица увеличилась с 4,7% до 6 с лишним процентов.

"Сейчас где-то 5,9%, то есть идет снижение уровня безработицы. Но перед правительством стоит задача выйти в ближайшее время на докризисный, допандемийный уровень", - заявил президент.

"Судя по тенденциям, которые мы сейчас наблюдаем в экономике, такая задача абсолютно реалистична. Будем работать над этим и дальше", - заключил он.