Путин: Надо до лета принять закон о расширении автономии вузов

Президент России Владимир Путин призвал парламент ускорить принятие закона, расширяющего автономию вузов при формировании учебных программ.

В ходе встречи с молодежью, приуроченной ко Дню российского студенчества, он напомнил, что в конце прошлого года в Госдуму внесен проект федерального закона, "который значительно расширяет автономию вузов в формировании образовательных программ"​​​. "Студенты могут получать несколько квалификаций, после второго курса менять профиль обучения, переходить в своем вузе на другие факультеты и программы", - перечислил президент.

"Уверен, вы ждете таких решений. Эти положения должны вступить в силу не позднее лета", - заявил он.

"Прошу Федеральное Собрание ускорить работу над этим законопроектом", - добавил Владимир Путин.