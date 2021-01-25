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25.01.2021 14:56
Рубрика: Власть

Путин: Надо до лета принять закон о расширении автономии вузов

Текст: Галина Мисливская

Президент России Владимир Путин призвал парламент ускорить принятие закона, расширяющего автономию вузов при формировании учебных программ.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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В ходе встречи с молодежью, приуроченной ко Дню российского студенчества, он напомнил, что в конце прошлого года в Госдуму внесен проект федерального закона, "который значительно расширяет автономию вузов в формировании образовательных программ"​​​. "Студенты могут получать несколько квалификаций, после второго курса менять профиль обучения, переходить в своем вузе на другие факультеты и программы", - перечислил президент.

"Уверен, вы ждете таких решений. Эти положения должны вступить в силу не позднее лета", - заявил он.

"Прошу Федеральное Собрание ускорить работу над этим законопроектом", - добавил Владимир Путин.

Власть Работа власти Общество Образование Президент

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