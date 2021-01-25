Путин назвал интересной идею создания технопарков при вузах

Создание технопарков полного цикла при университетах - хорошая идея, но для ее реализации надо проработать финансовый вопрос. Об этом заявил в понедельник, 25 января, президент РФ Владимир Путин в ходе общения с российскими студентами.

"У нас нет пока такого опыта, чтобы технопарк полного цикла был при вузе, но в целом это хорошая практика, надо на нее посмотреть", - приводит слова Путина ТАСС.

Путин отметил, что необходимо сделать расчеты эффективности и материальных затрат на проекты подобного рода. "Нужно активнее привлекать производственную базу тех наших крупных компаний и предприятий, которые являются реципиентами рабочей силы из системы образования", - подчеркнул президент. Это, по его мнению, будет способствовать практическому освоению "будущего производственного пространства".

Владимир Путин также напомнил, что в РФ развиваются детские и студенческие технопарки, а также лабораторная база вузов. Кроме того, принято решение о допуске студентов старших курсов и аспирантов к работе на вузовском оборудовании. И реализацию этого новшества надо ускорить, поручил глава государства.