Путин оценил дистанционное обучение

Президент России Владимир Путин заявил, что онлайн-формат не мог не сказаться на полноте и качестве учебы. Глава государства в понедельник проводит встречу с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

"Не везде для дистанционного обучения в полном объеме хватало технических средств и возможностей, нужного оборудования и скорости связи. Все это хорошо в интернете видели, как люди по деревьям лазали для того, чтобы связь наладить", - напомнил Путин.

Он добавил, что были объективные сложности с организацией практических занятий.

"И в целом такой необычный формат не мог не сказаться на полноте и качестве обучения, на обеспечении контроля знаний", - считает президент.

Он также подчеркнул, что переход на полностью удаленный дистанционный режим обучения является исключительно временной мерой, связанной с распространением коронавируса.