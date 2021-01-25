Путин попросил вузы не жалеть средств на участие студентов в соревнованиях

Президент РФ Владимир Путин призвал ректоров выделять средства на участие студенческих команд в спортивных соревнованиях.

Один из участников встречи, приуроченной ко Дню российского студенчества, рассказал главе государства, что соревнования для вузов часто проводятся в разных городах, и предложил подумать о господдержке расходов на проезд, питание и проживание вузовских команд.

Президент пообещал обсудить с коллегами, возможно ли выделять на эти цели дополнительные средства в рамках федерального бюджета, а также отметил, что сами вузы могли бы направлять внебюджетные средства.

"Хочу обратиться к руководителям высших учебных заведений. Не жадничайте, пожалуйста, на это из своих внебюджетных доходов", - заявил Путин.