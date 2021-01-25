Путин поручил поддержать писателей

Писатели и поэты смогут получать господдержку в виде грантов, стипендий или премий. Также гранты могут быть предоставлены издательствам малотиражной литературы.

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации к апрелю представить предложения о поддержке профессиональных литераторов путем предоставления грантов, назначения стипендий либо присуждения премий. А также - о грантовой поддержке издательств, специализирующихся на издании общественно значимой малотиражных или малорентабельных книг.

К марту кремлевская администрация должна представить предложения по поправкам, направленным на реализацию Конституции. Речь идет об осуществлении государственной культурной политики и установлении особенностей правового положения учреждений культуры.

Поручения даны по итогам заседания совета по культуре и искусству.