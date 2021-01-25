Путин поручил создать орган по контролю в сфере госохраны культурного наследия

Правительство должно до марта представить предложения об образовании нового федерального органа власти. Эта структура займется контролем и надзором в сфере госохраны культурного наследия народов России. Руководить ей будет кабмин. Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам заседания совета по культуре и искусству.

Еще Владимир Путин указал до лета принять меры по строительству на территории России не менее пяти специализированных хранилищ археологических материалов.

Также нужно законодательно урегулировать перераспределение полномочий в области сохранения, использования и госохраны памятников истории и культуры народов России. И к августу утвердить долгосрочную программу консервации таких объектов. К маю президент указал утвердить перечень памятников истории и культуры народов России, требующих полного комплекса научно-реставрационных работ в первоочередном порядке.