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25.01.2021 20:59
Рубрика: Власть

Путин поручил создать орган по контролю в сфере госохраны культурного наследия

Текст: Кира Латухина

Правительство должно до марта представить предложения об образовании нового федерального органа власти. Эта структура займется контролем и надзором в сфере госохраны культурного наследия народов России. Руководить ей будет кабмин. Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам заседания совета по культуре и искусству.

Путин поручил утвердить нормы охвата детей доппрограммами в области искусств

Еще Владимир Путин указал до лета принять меры по строительству на территории России не менее пяти специализированных хранилищ археологических материалов.

Также нужно законодательно урегулировать перераспределение полномочий в области сохранения, использования и госохраны памятников истории и культуры народов России. И к августу утвердить долгосрочную программу консервации таких объектов. К маю президент указал утвердить перечень памятников истории и культуры народов России, требующих полного комплекса научно-реставрационных работ в первоочередном порядке.

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