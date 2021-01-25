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25.01.2021 20:44
Рубрика: Власть

Путин поручил утвердить нормы охвата детей доппрограммами в области искусств

Владимир Путин поручил утвердить нормы охвата детей программами по искусству и подумать. Президент также распорядился уточнить механизмы законодательного регулирования доступа детей к информационной продукции, имеющей значительную ценность для общества. Поручения, которые должны быть исполнены до 15 апреля, опубликованы на сайте Кремля.

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"Правительству Российской Федерации: утвердить в рамках реализации национального проекта "Образование" нормативы охвата детей дополнительными общеобразовательными программами в области искусств, в том числе дополнительными предпрофессиональными программами в области искусств, исходя из необходимости охвата такими программами соответственно не менее 14% детей в возрасте от 5 до 18 лет и не менее 12% детей в возрасте от 7 до 15 лет", - говорится в документе.

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