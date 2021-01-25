Путин поручил утвердить нормы охвата детей доппрограммами в области искусств

Владимир Путин поручил утвердить нормы охвата детей программами по искусству и подумать. Президент также распорядился уточнить механизмы законодательного регулирования доступа детей к информационной продукции, имеющей значительную ценность для общества. Поручения, которые должны быть исполнены до 15 апреля, опубликованы на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации: утвердить в рамках реализации национального проекта "Образование" нормативы охвата детей дополнительными общеобразовательными программами в области искусств, в том числе дополнительными предпрофессиональными программами в области искусств, исходя из необходимости охвата такими программами соответственно не менее 14% детей в возрасте от 5 до 18 лет и не менее 12% детей в возрасте от 7 до 15 лет", - говорится в документе.