Путин поздравил Вячеслава Добрынина с юбилеем

Президент Владимир Путин поздравил певца и композитора, народного артиста России, заслуженного деятеля искусств РСФСР Вячеслава Добрынина с 75-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Ваше творчество хорошо известно любителям эстрадной музыки, которые ценят Вас не только как певца, но и как яркого композитора - автора замечательных, талантливых произведений. Они прочно вошли в репертуар многих Ваших коллег по сцене, стали по-настоящему узнаваемыми для нескольких поколений слушателей", - сказано в телеграмме.

Президент пожелал музыканту здоровья, вдохновения и всего наилучшего.

Справка

Вячеслав Добрынин написал около тысячи популярных песен, которые исполняли многие музыканты и коллективы страны. В 1968 году он начал работать с ВИА "Веселые ребята", позже стал художественным руководителем вокально-инструментального квартета "Лада", выступал в качестве солиста в ансамбле "Бременские музыканты", играл в составе ВИА "Самоцветы". После исполнения в 1974-м Львом Лещенко песни "Я вас люблю" Вячеслав Добрынин стал одним из самых популярных композиторов в СССР, по количеству шлягеров конкурируя с Давидом Тухмановым, Юрием Антоновым и Александром Зацепиным. С 1987 года давал сольные концерты, которые собирали многотысячные аудитории. Он неоднократно становился лауреатом премий "Овация", "Золотой граммофон", "Песня года" и других.