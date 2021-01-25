Путин примет участие в открытии развязки в Химках

26 января президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия транспортной развязки на пересечении автодороги М10 "Россия" и улицы Репина в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путепровод был построен по поручению главы государства после посещения "НПО Энергомаш" в апреле 2019 года, в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Развязка соединит "старые" и "новые" Химки, обеспечит транспортную доступность промышленной части города. Общая ее площадь - около 40 тысяч квадратных метров.