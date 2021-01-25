Путин заявил, что дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни его близким

Приписываемый Владимиру Путину в одном из "расследований" дворец в Геленджике на самом деле не принадлежит ни ему, ни кому-либо из его родственников. Об этом на онлайн-встрече со студентами российских вузов заявил сам глава государства.

"Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда", - ответил Путин на вопрос одного из студентов.

Президент РФ подчеркнул, что создатели подобных слухов просто пытались "промыть мозги" россиянам.