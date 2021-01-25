Путин: Ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется

Количество инфицированных коронавирусом в России снижается, это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Сегодня у нас уже количество тех, кто выздоровел, превышает количество тех, кто заболел. А количество инфицированных снижается, уже стало меньше 20 тысяч", - констатировал он в ходе встречи с молодежью, приуроченной ко Дню российского студенчества.

"Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму", - считает президент.

При этом он призвал "использовать полученный опыт, все лучшие наработки и практики, наращивать цифровой потенциал наших вузов, чтобы отечественное высшее образование соответствовало вызовам эпохи бурных технологических изменений и открывало новые возможности для молодежи на всей территории страны".