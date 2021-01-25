Путин заявил, что дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни родным

Владимир Путин заявил, что ничего из того, что указано в видео с "расследованием о дворце" не принадлежит ни ему, ни его родным. По словам президента, этот фильм - монтаж и компиляция, а те, кто распространяет подобные слухи, просто пытаются "промыть мозги" россиянам.

Так президент ответил на вопрос одного из учащихся на встрече со студентами российских вузов.

Владимир Путин сказал, что целиком фильм не смотрел, но листал видеоподборку, подготовленную помощниками.

"Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда", - заявил глава государства.

Он добавил, что подобного рода слухи муссируются уже на протяжении 10 лет, но за все это время не было ни одного документального подтверждения оформления земельных участков или записей в нотариальных книгах. Президент пояснил, что хотя бы что-то должно было остаться, когда речь идет об объектах, которые стоят миллионы, миллиарды.

Путин считает, что всеми этими материалами просто решили "промыть мозги наших граждан". Само видео с "расследованием о дворце" он назвал "монтажом и компиляцией".

"Вот разместили мое плавание стилем баттерфляй, где я так, корявенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. Я не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну, в таких случаях это просто компиляция, это монтаж", - рассказал президент.

"Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: скучно, девочки. Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще", - подытожил он.