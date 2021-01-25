Путин заявил, что дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни родным

Новости

Крупнейшие музеи Москвы приняли в выходные почти 20 тысяч человек 16:42
В Индии за распространение слухов о вакцинации грозит уголовное наказание 16:42
"Фиорентина" предоставила Кокорину личного ассистента 16:21
Фальков: В ближайшее время вузы смогут вернуться к очному формату учебы 16:20
СМИ: На лыжника Большунова написали заявление в финскую полицию 16:19
Вход в Главный штаб Эрмитажа сделали бесплатным для студентов 16:12
Путин: Российские вакцины от COVID-19 зарегистрированы в 13 странах 15:57
Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом 15:56
Ракова: В Москве свободна половина коечного фонда для лечения больных с COVID-19 15:46
Кузнецова: Самому маленькому из задержанных на незаконных акциях - 9 лет 15:46
Вологодский суд отказал в УДО пожизненно осужденному за убийство детей 15:43
Путин: ЕГЭ справедливо критикуют, но у системы есть плюсы 15:34
Путин попросил вузы не жалеть средств на участие студентов в соревнованиях 15:20
Толстой: Выпады Украины не найдут поддержки большинства ПАСЕ 15:17
Путин заявил, что дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни его близким 15:13
В Петербурге побит температурный рекорд по теплу 15:13
Первые беспилотные дроны-такси появятся в Москве в 2025 году 15:00
Путин: Надо до лета принять закон о расширении автономии вузов 14:56
Премьер Японии прошел тренировку по использованию соцсетей 14:54
Врач объяснил низкий уровень выработки антител у переболевших COVID-19 14:53
В феврале начнут выплачивать компенсации обманутым дольщикам по 14 домам 14:50
Оперштаб: Еще 5274 пациента вылечились от коронавируса в Москве 14:41
Собянин объявил о спаде эпидемии коронавируса в Москве 14:34
Disney перенес премьеру фильма "King's Man: Начало" из-за COVID 14:32
Ракеты с именем "Таня" более пятидесяти лет стартуют с космодрома Плесецк 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
25.01.2021 15:55
Рубрика: Власть

Путин заявил, что дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни родным

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин заявил, что ничего из того, что указано в видео с "расследованием о дворце" не принадлежит ни ему, ни его родным. По словам президента, этот фильм - монтаж и компиляция, а те, кто распространяет подобные слухи, просто пытаются "промыть мозги" россиянам.

Так президент ответил на вопрос одного из учащихся на встрече со студентами российских вузов.

Владимир Путин сказал, что целиком фильм не смотрел, но листал видеоподборку, подготовленную помощниками.

"Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда", - заявил глава государства.

Он добавил, что подобного рода слухи муссируются уже на протяжении 10 лет, но за все это время не было ни одного документального подтверждения оформления земельных участков или записей в нотариальных книгах. Президент пояснил, что хотя бы что-то должно было остаться, когда речь идет об объектах, которые стоят миллионы, миллиарды.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин: В новом учебном году число бюджетных мест вырастет на 34 тысячи

Путин считает, что всеми этими материалами просто решили "промыть мозги наших граждан". Само видео с "расследованием о дворце" он назвал "монтажом и компиляцией".

"Вот разместили мое плавание стилем баттерфляй, где я так, корявенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. Я не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну, в таких случаях это просто компиляция, это монтаж", - рассказал президент.

"Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: скучно, девочки. Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще", - подытожил он.

Власть Работа власти Госуправление Президент РГ-Видео

Главное сегодня

Путин: Безработица в РФ снизилась до 5,9%, задача - выйти на докризисный уровень
Кабмин предусмотрел более 130 мероприятий в рамках Десятилетия детства
Фальков: В ближайшее время вузы смогут вернуться к очному формату учебы
Инфекционист рассказал, когда можно будет снять ограничения по COVID-19
Пушков рассказал о системе штрафов за незаконные блокировки в соцсетях
Михаил Мишустин оценил ситуацию с вакцинацией в стране
Госдума одобрила проект в защиту традиционных ценностей