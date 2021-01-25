На этой неделе в Вашингтоне Байден чопорно и вяло вступил в должность 46-го президента. По этому случаю в Сиэтле самые бешеные противники Трампа устроили погромы с криками "К черту Байдена!". Ну а Трамп улетел во Флориду, пообещав "молиться кротко за врагов" - за успех новой администрации, про которую кричал и кричит, что они "украли у него голоса". Так что - молитва за отмену 8-й заповеди?

Вы ВСЕ поняли, пазл "Сияющий город-2021" сложился? Рад за вас.

Что можно сказать о том, какую очередную перезагрузку потерпят российско-американские отношения?

Накануне ухода Трамп развил просто бешеную активность - будто начинался второй срок. В том числе на российском направлении - для срыва "Северного потока-2".

Похоже, усилия американцев дают некоторый эффект. Так, "Газпром" заявляет, что надеется на успешное завершение проекта, с другой стороны, мелькнула информация, что "представители "Газпрома" (без имен) "не исключают", что строительство закончить не удастся… Вся эта история настолько распиарена, что, кроме понятной коммерческой стороны, есть тут и амбициозно-политический армрестлинг "кто кого?". Германия и по экономическим, и по психологическим причинам стоит на стороне России: нужен газ и им просто унизительно, что Дядя Сэм диктует (без совета с ними!), что делать, у кого что покупать и т.д.

Но здесь, как пишут, и проявляется разница между "новым американцем" Трампом и джентльменом Байденом. Новая администрация вроде бы предполагает не только тупо давить-угрожать, но и провести переговоры с немецкой стороной, на которых объяснит, почему Германии лучше "добровольно и с песнями" согласиться на дорогой американский газ вместо более дешевого русского.

США и Россия нигде ни прямо, ни косвенно не сталкиваются "на поле боя"

Это частный пример. Однако, может быть, он показывает разницу между "катаньем Трампа" и "мытьем Байдена", в том числе и в русском вопросе? Все ожидают, что стиль политики станет менее шоуменски-импульсивным, более предсказуемым - достаточно посмотреть на лица Байдена и Трампа.

А вот принципиальных перемен никто не ждет. Точка замерзания никуда не сдвинется - не с чего.

У отношений любых государств есть несколько аспектов.

Территориальный. Кажется, единственная сфера, где претензий у сторон друг к другу нет.

Военный. США и Россия нигде ни прямо, ни косвенно не сталкиваются "на поле боя". Военный конфликт в Донбассе все-таки затих, в Сирии и Афганистане у нас военного противостояния (даже через третьи стороны) нет, а в Венесуэле нет никакой войны. Разговоры о "вступлении Украины и Грузии в НАТО" ввиду их очевидной абсурдности - поутихли.

Эксперты считают, что при Байдене начнутся остановленные при Трампе переговоры СНВ-3. Едва ли это сильно заинтересует общество в РФ и США, но с военно-технической и политически-престижной точки зрения такие переговоры нужны.

Более живая тема - экономика. Кроме газа, США и РФ конкуренты в области торговли оружием. Согласно Стокгольмскому институту проблем исследования мира (СИПРИ), объем мирового рынка вооружений и военных услуг в 2018 году составил 420 млрд долл., из них на США приходится 246 млрд, на РФ - 36 млрд, причем Россия стабильно занимает второе место в мире. Идет постоянная борьба за важных покупателей - Индию, Ближний Восток. Сейчас новая конкуренция - за экспорт вакцин от ковида, "Спутник" против "Пфайзера".

Собственно торговля РФ - США за 10 месяцев 2020 года (последние данные Росстата) - 19,7 млрд. Для сравнения: объем торговли РФ с ЕС - 176,7 млрд, с КНР - 83,7 млрд, с Германией - 33,2 млрд. В общем, на США пришлось 7,4% внешнеторгового оборота РФ. Ну а для США торговля с РФ имеет и того меньшее значение - доли процента, не более… Кстати, любопытно, что в условиях пандемии торговля с США уменьшилась немного (91% по сравнению с 2019-м), в то время как торговля с ЕС составляет 77% от 2019 года, с Турцией тоже 77%, а с Германией - 75,9%.

Другой важный аспект - инвестиции. Здесь, по данным ЦБ, картина печальна. В 2020 году мировые инвестиции в российскую экономику (американские фонды, понятно, играют в этом первостепенную роль) составили 1,4 млрд долл. Так мало не было с 1994 года (притом что доллар-1994 и доллар-2020 - это "две большие разницы"). Для сравнения: в 2019-м инвестиции - 29 млрд. Понятно, что во время мирового кризиса капитал бежит прежде всего из "развивающихся стран". Но и до этого дела обстояли не блестяще. Максимальные инвестиции были в 2008-м, на волне нашего экономического бума (они же этот бум и усилили) инвестиции составляли 65 млрд. Так высоко они больше ни разу не поднимались, хотя в 2013 году составляли 60 млрд., но после событий на Украине быстро пошли вниз. Элемент "политического риска", разных санкций и в итоге плохого инвестиционного имиджа страны здесь совершенно очевиден.

Сейчас новая конкуренция - за экспорт вакцин от ковида, "Спутник" против "Пфайзера"

Ну и последнее - собственно пиар.

Холодная пиар-война между США и Россией идет давно, составляет видимое содержание межгосударственных отношений. Нет причин считать, что "при Байдене" хоть что-то может измениться.

Отчасти нагнетание Образа Врага помогает политикам решать сугубо внутренние проблемы (консолидация общества, обвинения политических противников и т.д.). Отчасти это хлеб насущный, образ жизни армии пиарщиков. Есть тут и неотъемлемые скрепы Общеидеологического Пазла. США - несмотря ни на что! - объявляют себя "защитниками Свободного Мира", конечно же, вопреки России. Для РФ аксиома, что "нашему суверенитету угрожают США, хотят устроить Цветную Революцию".

Пиар-война, очевидно, будет и дальше катиться по накатанной - к стабильно-взаимному удовлетворению игроков.