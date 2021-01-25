Ракеты с именем "Таня" более пятидесяти лет стартуют с космодрома Плесецк

Сегодня российские студенты отмечают День студента - Татьянин день. Но не все знают, что вот уже более полувека, а точнее - с 1966 года с космодрома Плесецк стартуют ракеты с именем "Таня". О том, как родилась эта традиция, в свое время рассказал заслуженный испытатель космической техники, лауреат Государственной премии, технический руководитель пусков с космодромов Байконур и Плесецк Михаил Федорович Шум:

"17 марта 1966 года впервые с космодрома Плесецк выводили на орбиту спутник на ракете-носителе "Восток-2М". Незадолго до старта влюбленный военнослужащий срочной службы вывел на ракете имя своей возлюбленной - "Таня". Пуск прошел успешно, и традиция на космодроме прижилась: за три часа до пуска ракеты на покрытой толстым слоем инея ступени ракеты-носителя (ракета охлаждается жидким кислородом, поэтому иней держится и зимой, и летом) метровыми буквами выводят имя "Таня".

Когда фермы обслуживания разведены, надпись на ракете хорошо видна. Имя на ракете выводят рукавицей - без нее руку можно обморозить, - и делает это один из военнослужащих боевого расчета при подготовке ракеты к пуску".

И вот уже более пятидесяти лет, как с Плесецка стартуют ракеты с именем "Таня": новые поколения ракетчиков сохраняют эту замечательную традицию, - сообщается на сайте Роскосмоса.