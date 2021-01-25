Ребелу де Соуза сохранил кресло президента Португалии

Действующий президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза одержал победу на прошедших в воскресенье выборах главы государства. По данным Национальной избирательной комиссии, после подсчета 99,9 процента протоколов он набирает 60,7 процента голосов.

Небольшую конкуренцию ему смогли составить лишь представительница левого крыла социалистов Ана Гомеш, которая получила 12,97 процента голосов и лидер крайне правой партии Chega Андре Вентура, за которого проголосовали 11,9 процента избирателей, принявший участие в выборах. Остальные четыре кандидата набрали менее 5 процентов голосов.

Явка составила 39,49 процента, что гораздо ниже показателя пятилетней давности - тогда в голосовании приняли участие 48,74 процента избирателей. Но худшие прогнозы экспертов не сбылись. Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Португалии они ожидали, что явка может составить менее 30 процентов. Впрочем, выборы в любом случае были бы признаны состоявшимися, минимального порога явки в стране не установлено.

Как бы то ни было, воспользовались свои правом голоса лишь 4,2 миллиона избирателей из 10,8 миллиона португальцев (1,5 миллиона из них проживают за границей). На участки их пускали только при наличии маски, следили, чтобы люди соблюдали между собой дистанцию. При этом кабины для голосования дезинфицировали после каждого использования.

Стоит отметить, что с середины января в Португалии снова действует жесткий карантин. Однако всю последнюю неделю в стране ставились антирекорды по числу зараженных коронавирусом и умерших. В день голосования скончалось 275 человек - самый высокий показатель с начала пандемии. Из-за столь сложной эпидемиологической обстановки около двух третей португальцев считали, что выборы следует отложить, но власти решили не изменять дату голосования.