Подмосковье - один из самых сложных во всех смыслах регионов страны. С точки зрения преступности в том числе. О главных расследованиях в Подмосковье рассказал и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области генерал-майор юстиции Александр Стариков.

Коррупция в особо крупном размере

Александр Юрьевич, коррумпированные чиновники наносят государству колоссальный ущерб. И кто из чиновников в области "лидирует"?

Александр Стариков: Безусловно борьба с коррупционными проявлениями - приоритетное направление в нашей работе. За 2020 год в Подмосковье было возбуждено 355 уголовных дел коррупционной направленности. Неприкасаемых нет - среди фигурантов крупные чиновники, сотрудники правоохранительных и контролирующих органов.

В истекшем году завершено расследование дел в отношении бывших должностных лиц администраций городских округов Щелково, Чехова, Клина, бывшего судьи Кузьминского районного суда Москвы, начальника ИФНС по Электростали и многих других должностных лиц.

Принято считать, что коррупционные преступления чаще всего совершают чиновники государственных или муниципальных органов власти, а также сотрудники правоохранительных органов. Согласны?

Александр Стариков: Считаю, что данное убеждение ошибочно. В 2020 году нашими следователями окончено расследование сразу нескольких дел коррупционной направленности со стороны сотрудников некоммерческих организаций.

Александр Стариков: ГСУ Подмосковья входит в тройку лидеров по раскрытию преступлений. Фото: Сергей Куксин/РГ

Так, завершено расследование уголовного дела бывшего генерального директора акционерного общества "Научно-производственное объединение" им. С.А. Лавочкина" Сергея Лемешевского, руководителя дирекции правового обеспечения этого же предприятия Екатерины Аверьяновой и председателя адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы - адвоката Игоря Третьякова.

Они обвиняются в совершении мошеннических действий в особо крупном размере. По данным следствия, генеральный директор "НПО им. С.А. Лавочкина", его подчиненная Аверьянова и председатель коллегии адвокатов Третьяков совершили хищение денежных средств Госкорпорации "Роскосмос". Они заключали фиктивные договоры с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг. Но в действительности эта работа фактически выполнялась штатными сотрудниками юридического отдела НПО.

Общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 млн рублей. Расследование представляло собой особую сложность из-за того, что следователем был изучен большой объем арбитражных уголовных дел - порядка 50 томов. Надо было понять - была ли необходимость в привлечении специалистов и юристов со стороны.

Следственные действия проводились в Челябинской области и в Московском регионе. Важно отметить, что для обеспечения исполнения приговора в части возмещения ущерба в ходе следствия наложен арест на недвижимое имущество обвиняемых. В том числе на банковские счета на общую сумму порядка 340 млн рублей. Объем уголовного дела составил 120 томов. Расследование завершено, дело передано в суд.

Страсти по недострою

Еще одна болевая точка на карте Подмосковья - это люди, пострадавшие от недобросовестных застройщиков. Что бы вы сказали обманутым дольщикам?

Александр Стариков: Проблема действительно острая. В целях единого понимания и контроля сложившейся ситуации сотрудниками Главного следственного управления СК по Московской области создан и ведется реестр проблемных объектов. Налажено взаимодействие с территориальными органами власти с целью исправления сложившейся ситуации.

Нами на постоянной основе ведутся приемы граждан - участников долевого строительства. Так, в 2020 году на личном приеме руководством ГСУ СК по Московской области и руководителями городских следственных отделов принято 326 граждан - обманутых дольщиков, в том числе представителей инициативных групп. По результатам приема организовано проведение 11 доследственных проверок с последующим возбуждением четырех уголовных дел. Всего в настоящее время в производстве следователей находятся 7 уголовных дел. Мы инициативно обращаемся в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства с просьбой ускорить завершение строительства проблемных объектов.

У нас создана следственно-аналитическая группа по вопросам выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере долевого строительства многоквартирных домов.

В качестве примера расследования таких преступлений можно привести уголовное дело по обвинению пяти человек в организации и участии в преступном сообществе с целью похищения путем обмана денежных средств граждан. В настоящее время следствие уже завершено.

За год в Подмосковье было возбуждено 355 уголовных дел коррупционной направленности. Среди фигурантов - крупные чиновники и правоохранители

Установлено, что с 2007 по 2013 год обвиняемые обманным путем похитили денежные средства у 405 граждан на общую сумму свыше 483 млн рублей под предлогом инвестирования и долевого участия в строительстве 12 многоквартирных домов на территории Москвы и области. Строительство домов осуществлялось в отсутствие разрешительной документации. В связи с чем впоследствии дома признаны судом самовольными постройками и приняты решения об их сносе. Потерпевшими по этому делу проходит более 330 человек, ущерб - 350 млн руб. Чтобы хоть как-то компенсировать людям потраченные деньги, следователями арестованы свыше 530 объектов недвижимого имущества обвиняемых. Общая стоимость арестованного имущества - более 1,5 миллиарда рублей.

Московская область - безусловно сложный регион. В производстве у ваших следователей много дел, о которых общественности мало что известно.

Александр Стариков: Действительно, регион непростой, отсюда и количество совершенных преступлений на порядок выше, чем в других регионах. В 2020 году окончено более 3 тысяч дел, "львиная доля" которых - о тяжких и особо тяжких преступлениях. Главное следственное управление по Московский области стабильно входит в тройку лидеров по количеству расследованных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях.

Так, в 2020 году на территории области совершено 311 убийств, раскрываемость которых составила 91,7 процента. А также 241 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Раскрываемость таких дел - 92,6 процента. Совершено 355 преступлений коррупционной направленности.

Особо хотелось бы отметить работу следователей-криминалистов по одному из важнейших направлений работы - расследование преступлений прошлых лет. В 2020 году расследовано 261 уголовное дело о давних преступлениях, из которых 37 - об убийствах, 16 - о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Почем налог по Уголовному кодексу

Александр Бастрыкин всегда подчеркивает: расследование дел о неуплате налогов - это одно из приоритетных направлений работы. Кто не любит платить налоги в Подмосковье и как с такими разговариваете?

Александр Стариков: Разговариваем жестко. Благодаря комплексу мер, принятому следователями СК и налоговыми сотрудниками в рамках расследования дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере - более 197 млн рублей, - должностные лица ООО "СервисТрансКлининг" в полном объеме погасили задолженность по налоговой недоимке. А это, включая пени, более 265 млн рублей.

Вряд ли фирма знакома нашим читателям. Чем же она занималась?

Александр Стариков: ООО "СервисТрансКлининг" занималось оказанием услуг клининга АО "Федеральная пассажирская компания". А именно осуществляло чистку, мойку вагонов, комплектование их мягким и твердым инвентарем, занималось поддержанием вагонов в эксплуатационном состоянии. Генеральный директор фирмы обратился к следователю с заявлением о согласии с прекращением уголовного дела в соответствии с п. 2 примечания к ст. 199 УК РФ, то есть по нереабилитирующим основаниям.

Фирма по уборке вагонов скорее всего не самый большой неплательщик налогов?

Александр Стариков: Не самый. В производстве следователя главка в настоящее время находится дело по факту уклонения ООО "Компания ИНТЕГРИТА" от уплаты налогов в особо крупном размере.

Установлено, что с 2014 по 2016 год руководство организации, основным видом деятельности которой является оптовая торговля продовольственными товарами иностранного производства, уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в размере более 645 миллионов рублей. С учетом пени и штрафов общая сумма долга перед государством - более 1 миллиарда 32 миллионов рублей.

В целях обеспечения ущерба предприняты усилия к принудительному взысканию денежных средств со счета организации порядка 1 миллиарда 32 миллионов рублей. В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ключевой вопрос

Вернуть награбленное все равно придется

Александр Юрьевич, если вдуматься, то в уголовных делах, о которых мы говорим, речь идет о суммах, которые у обыкновенного человека просто не укладываются в голове. Есть понимание, какой ущерб, в том числе и государственной казне, причинен от различных преступлений, которые пришлось расследовать?

Александр Стариков: Нам есть с чем сравнивать. Так, на содержание Главного следственного управления СК по Московской области, то есть на фонд заработной платы сотрудникам, затраты на технику, бензин и так далее, из государственного бюджета на 2020 год выделено 802 миллиона рублей.

В истекшем году ущерб от преступлений составил более 7 миллиардов рублей.

Ну а сколько из украденного жуликами и коррупционерами ваши следователи помогли вернуть государству и гражданам?

Александр Стариков: В ходе расследования уголовных дел подмосковным следователям удалось в 2020 году возместить государству и другим потерпевшим от преступлений ущерб на сумму более 4,5 миллиарда рублей.

Кроме этого, в обеспечительных целях наложен арест на движимое и недвижимое имущество обвиняемых на сумму более 4 миллиардов 756 миллионов рублей.

Вот вам наглядный пример пользы и эффективности работы следователя.