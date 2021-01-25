Губернатор Подмосковья назвал управляемой ситуацию с COVID-19 в регионе

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Московской области является управляемой, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

"За прошедшую неделю мы выписали рекордное количество пациентов. Спасибо нашим врачам, всем, кто задействован в этой работе", - сказал Воробьев, проводя еженедельное совещание с кабинетом министров регионального правительства и главами муниципалитетов.

За последние сутки в области выявили 1163 вновь заболевших. А всего за время пандемии COVID-19 переболели почти 187 тысяч жителей. По данным регионального Минздрава, выявление новых больных за последние несколько дней сократилось на 15%, а количество госпитализаций снизилось на 26%. Поэтому область приступила к плановому сворачиванию коронавирусных коек.

"С сегодняшнего дня закрыли на прием 3,7 тысячи коек", - подчеркнула министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Всего во вторую волну пандемии в регионе открыли 19,5 тысячи инфекционных коек. Теперь, когда заболеваемость пошла на спад, их стали закрывать.