Ситуация с коронавирусом в Московской области стабилизировалась. "За прошедшую неделю мы выписали рекордное количество пациентов, лечение завершили почти 9 тысяч человек. Спасибо нашим врачам, всем, кто задействован в этой работе", - сказал губернатор Андрей Воробьев, проводя еженедельное совещание с кабинетом министров и главами муниципалитетов.

Как уточнила министр здравоохранения области Светлана Стригункова, за прошедшую неделю количество вновь выявляемых больных COVID-19 снизилось на 15%. А госпитализаций стало на 26% меньше. Такая динамика позволяет приступить к плановому сокращению инфекционных коек, развернутых дополнительно во вторую волну пандемии. Тогда, напомним, власти открыли 19,5 тысячи коек, часть из которых расположились в торговых и выставочных центрах, в стационарах и роддомах. Теперь дополнительные койки сворачивают. 3,7 тысячи коек уже закрыты, и каждую неделю планируется сворачивать столько же. Ситуация, уверены власти, позволит, ведь в регионе идет активная вакцинация.

"На сегодняшний день привились почти 50 тысяч человек и еще более 10 тысяч находятся в листе ожидания. Ежедневно на вакцинацию записываются до 3 тысяч жителей", - отметила Стригункова. Начав с 93 пунктов вакцинации, власти за две недели довели их количество до 130, открыв дополнительные площадки не только в поликлиниках, но и в торговых центрах. Первый такой пункт появился в ТЦ "Мега Химки", затем выездные мобильные бригады начали осваивать торговые центры в других подмосковных муниципалитетах. Идея обзавестись искусственным иммунитетом между походами по магазинам пришлась жителям по душе - за неделю в таких мобильных пунктах привились более 1,2 тысячи граждан. Поэтому количество "торговых" прививочных пунктов решено увеличить и уже на этой неделе они заработают еще в 13 ТЦ. А к марту, как было обещано ранее, пунктов для вакцинации будет работать не меньше 220.

С 27 января в регионе заработает сервис оповещения привившихся граждан о том, что им необходимо получить второй компонент вакцины. Напомним, жителей прививают двухкомпонентной вакциной "Спутник V". Чтобы человек не забыл прийти в прививочный пункт еще раз, накануне второй вакцинации его предупредят с помощью СМС-сообщения.