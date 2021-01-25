После двухмесячного перерыва в столице снова открылись музеи. Работают они по антиковидным правилам: билеты продаются только онлайн, а залы заполняются лишь наполовину. Сохранены и другие атрибуты ковидной эпохи: маски, бесконтактные термометры, санитайзеры...

Как сообщили "РГ" в департаменте культуры, одни музеи открыли уже существующие выставки, а другие - успели придумать и запустить свежие. Первые дни "новой жизни" обошлись без ажиотажа - в музейных залах, по наблюдениям корреспондента "РГ", было немноголюдно. За искусством потянулись в основном заядлые музейщики, которым надоело созерцать прекрасное через экран монитора. По большей части таковыми оказались молодые люди. В Музее Москвы, например, открылось две выставки. Первая - "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда", которая проработала в ноябре всего три дня, продлена до 11 апреля. По словам директора Анны Трапковой, выставка пополнилась новыми работами. В соседнем корпусе вышла в свет и вторая - ее назвали "Музеем самоизоляции". Выставочное пространство разделено на четыре части: "Начало", "Пик", "Плато" и "После". Там собраны истории горожан о пережитом ими карантине, фотографии, инсталляции, видеозаписи, предметы "ковидного" быта. Все, что прислали сами москвичи. Вот на снимках - непривычно пустые улицы города. Рядом - коллекция самодельных масок. На экране крутится видеоролик, где объясняют, как мыть руки разными сортами мыла. Такой вот мастер-класс нашего времени. Сбор экспонатов, по словам авторов проекта, продолжается. "У каждого из нас был разный опыт самоизоляции: кто-то болел, кто-то переживал за близких, кто-то погрузился в творчество, а кто-то - в панику, - отмечают в музее. - Для кого-то время карантина стало продуктивным, а кто-то не смог продолжать работать или учиться. Мы хотим задокументировать истории разных людей и собрать архив городских воспоминаний о коронавирусе".

На выставке в Гостином дворе можно увидеть артефакты, найденные во время раскопок на его территории и соседних переулках. Музей Сергея Есенина запустил новую программу. За два с лишним часа гости узнают о жизни и творчестве поэта и попробуют свои силы в игре, а в финале - прогуляются по вечерним переулкам рядом с музеем, где все "дышит" стариной и напоминает о Есенине. Еще одно необычное путешествие подготовил Дом Гоголя, который предлагает провести ночь в главной библиотеке России. Экскурсия начнется в сумерках на площади Революции. Участники увидят место, где в свое время появилась первая типография, прогуляются по Александровскому саду и узнают историю Московского университета. Вместе с гидом гости пройдутся по мраморной лестнице Российской государственной библиотеки, заглянут в культовые читальные залы и даже в подземный переход, ведущий к Дому Пашкова.

Двумя выставками открылся Центр фотографии имени братьев Люмьер. Первая - американского фотографа Роба Вудкокса, который создает сюрреалистические композиции из человеческих фигур. Вторая посвящена творчесту главного архитектурного фотографа СССР Наума Грановского.