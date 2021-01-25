Новости

Умер автор музыки к "Тарзану" Перри Боткин 01:08
Российские гандболисты не вышли в четвертьфинал чемпионата мира 00:55
Первый трейлер фильма "Годзилла против Конга" вышел на русском языке 00:49
Президенты России и Мексики проведут телефонный разговор 00:30
Потерявшие работу пилоты в Швейцарии станут машинистами поездов 00:21
В Москве температура воздуха превысила норму на десять градусов 00:10
В Подмосковье произошел пожар на территории крупного автосервиса 00:06
США запретят въезд гражданам Южной Африки, Британии и 28 других стран 00:01
Баржа "Фортуна" начала подготовку к достройке "Северного потока-2" 24.01.2021
В Амстердаме задержали свыше 100 человек на акции протеста против изоляции 24.01.2021
Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер вакцинировалась "Спутником V" 24.01.2021
В МЧС предупредили москвичей о тумане 24.01.2021
SpaceX запустила ракету с рекордным числом спутников 24.01.2021
"МЮ" обыграл "Ливерпуль" в 1/16 финала Кубка Англии по футболу 24.01.2021
Трое сирийских военных погибли в результате нападения боевиков 24.01.2021
Возбуждено дело из-за перекрытия дорог на несогласованной акции в Москве 24.01.2021
В Израиле решили закрыть аэропорт Бена Гуриона на неделю из-за COVID-19 24.01.2021
СКР возбудил 4 новых уголовных дела по факту насилия в отношении представителей власти 24.01.2021
Протестующие сожгли центр тестирования на COVID-19 в Нидерландах 24.01.2021
Полицейский навестил в больнице женщину, которую случайно ударил на незаконной акции 24.01.2021
Норвежец Бе выиграл масс-старт на этапе КМ по биатлону 24.01.2021
В "Единой России" назвали незаконные акции попыткой Запада "взорвать" РФ 24.01.2021
Кнопки открытия дверей включили в столичных трамваях 24.01.2021
Кто возглавил кассу российского кинопроката на этих выходных 24.01.2021
В Великобритании узнали, как определить коронавирус по языку 24.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
25.01.2021 00:01
Рубрика: Культура

Вспомнить все

В столице снова заработали музеи
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 13(8364)
После двухмесячного перерыва в столице снова открылись музеи. Работают они по антиковидным правилам: билеты продаются только онлайн, а залы заполняются лишь наполовину. Сохранены и другие атрибуты ковидной эпохи: маски, бесконтактные термометры, санитайзеры...

Как сообщили "РГ" в департаменте культуры, одни музеи открыли уже существующие выставки, а другие - успели придумать и запустить свежие. Первые дни "новой жизни" обошлись без ажиотажа - в музейных залах, по наблюдениям корреспондента "РГ", было немноголюдно. За искусством потянулись в основном заядлые музейщики, которым надоело созерцать прекрасное через экран монитора. По большей части таковыми оказались молодые люди. В Музее Москвы, например, открылось две выставки. Первая - "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда", которая проработала в ноябре всего три дня, продлена до 11 апреля. По словам директора Анны Трапковой, выставка пополнилась новыми работами. В соседнем корпусе вышла в свет и вторая - ее назвали "Музеем самоизоляции". Выставочное пространство разделено на четыре части: "Начало", "Пик", "Плато" и "После". Там собраны истории горожан о пережитом ими карантине, фотографии, инсталляции, видеозаписи, предметы "ковидного" быта. Все, что прислали сами москвичи. Вот на снимках - непривычно пустые улицы города. Рядом - коллекция самодельных масок. На экране крутится видеоролик, где объясняют, как мыть руки разными сортами мыла. Такой вот мастер-класс нашего времени. Сбор экспонатов, по словам авторов проекта, продолжается. "У каждого из нас был разный опыт самоизоляции: кто-то болел, кто-то переживал за близких, кто-то погрузился в творчество, а кто-то - в панику, - отмечают в музее. - Для кого-то время карантина стало продуктивным, а кто-то не смог продолжать работать или учиться. Мы хотим задокументировать истории разных людей и собрать архив городских воспоминаний о коронавирусе".

Фото: Сергей Куксин/РГ
Как будут пускать посетителей в музеи Кремля

На выставке в Гостином дворе можно увидеть артефакты, найденные во время раскопок на его территории и соседних переулках. Музей Сергея Есенина запустил новую программу. За два с лишним часа гости узнают о жизни и творчестве поэта и попробуют свои силы в игре, а в финале - прогуляются по вечерним переулкам рядом с музеем, где все "дышит" стариной и напоминает о Есенине. Еще одно необычное путешествие подготовил Дом Гоголя, который предлагает провести ночь в главной библиотеке России. Экскурсия начнется в сумерках на площади Революции. Участники увидят место, где в свое время появилась первая типография, прогуляются по Александровскому саду и узнают историю Московского университета. Вместе с гидом гости пройдутся по мраморной лестнице Российской государственной библиотеки, заглянут в культовые читальные залы и даже в подземный переход, ведущий к Дому Пашкова.

Двумя выставками открылся Центр фотографии имени братьев Люмьер. Первая - американского фотографа Роба Вудкокса, который создает сюрреалистические композиции из человеческих фигур. Вторая посвящена творчесту главного архитектурного фотографа СССР Наума Грановского.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Фото

Главное сегодня

Путин выступит на Давосском форуме
В Бразилии разбился самолет с футболистами
Баржа "Фортуна" начала подготовку к достройке "Северного потока-2"
Водителей напугали новыми штрафами за автохлам
Пушков рассказал о разочаровании американцев в администрации Байдена
Девять самых крутых российских сериалов 2021 года
"Союзмультфильм" выбрал голос Котенка для нового "Ну, погоди!"