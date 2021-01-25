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25.01.2021 16:42
Рубрика: Культура

Крупнейшие музеи Москвы приняли в выходные почти 20 тысяч человек

Текст: Инга Бугулова

Музеи столицы вернулись к активной жизни - после смягчения ограничений в залы вновь стали пускать посетителей, но с сохранением 50-процентной отметки по заполняемости . Любители искусства соскучились по живому общению с шедеврами, за прошедшие выходные крупнейшие выставочные залы посетили около 20 тысяч человек.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Так, за первые три дня работы Исторический музей принял более 2,5 тысячи гостей. "Мы с нетерпением ждали наших посетителей, и эта радость от встречи была взаимной и очень искренней", - приводит ТАСС слова начальника управления общественных связей, рекламы и маркетинга Исторического музея Марии Лемиговой.

Третьяковская галерея приняла поток желающих увидеть ретроспективу Роберта Фалька - почти две тысячи человек, а все площадки музея в целом посетили девять тысяч человек. В Пушкинский музей за первые три дня работы пришли 5,7 тысячи посетителей, в Музей Москвы - 1,2 тысячи, в Московский музей космонавтики - 1,3 тысячи.

Напомним, новый этап ограничений был введен в середине ноября сроком на два месяца - до 15 января. Позже он был продлен на неделю. С 22 января в Москве возобновили свою работу федеральные музеи, музеи-заповедники и библиотеки. Допустимая заполняемость театров и кинотеатров увеличилась с 25 до 50 процентов, при таком же количестве зрителей разрешено проведение зрелищных, выставочных, просветительских и других мероприятий.

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