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25.01.2021 00:12
Рубрика: Спорт

Ее сила в высоте

Ласицкене снова победила на "Битве полов"
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 13(8364)
Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене стала победительницей смешанного турнира "Битва полов", который прошел в Москве.
Мария Ласицкене прыгнула на 2 метра ровно. Ориентир на следующие старты - лучший результат сезона в мире 2,02 м. Фото: Михаил Синицын/РГ Мария Ласицкене прыгнула на 2 метра ровно. Ориентир на следующие старты - лучший результат сезона в мире 2,02 м. Фото: Михаил Синицын/РГ
Мария Ласицкене прыгнула на 2 метра ровно. Ориентир на следующие старты - лучший результат сезона в мире 2,02 м. Фото: Михаил Синицын/РГ

Соревнования необычные, но Ласицкене, которая порой не испытывает никакой конкуренции со стороны девушек в секторе, уже не раз говорила, что соперничать с мужчинами интереснее. Да и обыгрывать их приятно. "Битва полов" проводится четвертый год подряд. Трижды Мария брала главный приз - шлем "Гераклиона". В этот раз Мария оказалась сильнее серебряного призера чемпионата мира - 2019 Михаила Акименко и чемпиона Европы в помещении 2015 года Даниила Цыплакова.

Ласицкене победила на турнире в Челябинске

Как же сопоставляются результаты женщин и мужчин? Метры переводят в очки по международной системе венгра Божидара Спириева, которая базируется на точных статистических данных. Чтобы был понятен масштаб, приведем пример: 2,05 м у женщин равняются 2,40 м у мужчин.

Ласицкене взяла высоту 2 метра и набрала 1219 очков. Акименко для победы не хватило даже лучшего результата сезона в мире. Он прыгнул на 2,31 м (1188 очков). Цыплаков остановился на отметке 2,29 м (1170).

Мария может быть довольна не только победой, но и непосредственно результатом. Конечно, о повторении ее личного рекорда в помещении речи пока не идет. Почти год назад, в феврале 2020 года, Ласицкене на турнире "Русская зима" прыгнула на 2,05 м. До лучшего результата сезона в мире, который 9 января установила украинка Ярослава Магучих (2,02 м), тоже нужно прибавлять. Но и пандемия, и отсутствие у российских легкоатлетов допуска на летние международные старты, которые все-таки состоялись, не могли не повлиять на подготовку к зимнему сезону и боевую форму спортсменки.

Но прогресс все равно очевиден. До "Битвы полов" Ласицкене выступила на двух соревнованиях. На "Рождественских стартах" в Екатеринбурге, которые также проходили в смешанном формате, Марии покорилась высота лишь в 1,92 м. Победу тогда одержал Акименко (2,30). На мемориале Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина в Челябинске Ласицкене стала чемпионкой в чисто женской компании с прыжком на 1,92 метра. В Москве 2 метра ровно она взяла с первой попытки.

Фото: AP
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Отметим, что в "Битве полов" приняли участие все наши ведущие прыгуны в высоту: бронзовый призер чемпионата мира - 2019 Илья Иванюк, чемпион России среди молодежи в помещении 2020 года Никита Курбанов, серебряный призер чемпионата страны Александр Асанов, олимпийская чемпионка Анна Чичерова, серебряный призер чемпионата Европы - 2019 среди юниоров Аделина Халикова, чемпионка России - 2019 среди юниоров Наталья Спиридонова, призер чемпионата страны Кристина Королева.

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