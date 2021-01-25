Какая управляющая компания достойна называться лучшей? В Подмосковье на этот вопрос ответил конкурс "Мой Дом. Лучшая практика управления многоквартирными домами в Московской области 2020 года". В отличие от ежегодного рейтингования УК, результаты которого определяют чиновники, вершить судьбу управленцев в конкурсе доверили исключительно жителям. Именно они своими голосами определили три самые креативные компании.

Третье место досталось красногорской УК "ПИК-Комфорт". В ее жилом фонде работает многофункциональный центр "Безопасный дом". Обычно под этой системой подразумевается видеонаблюдение, автоматическая пожарная сигнализация, светодиодное освещение с датчиками движения и в самых продвинутых случаях - поплавковые датчики, сигнализирующие о протечках воды в общей инженерной системе дома. "Все это у нас есть, - рассказывает жительница одной из новостроек на улице Заповедной Ирина Зайчук. - Но есть также и система отпугивания насекомых, общий домовой фильтр, который позволяет нам пить чистую воду, а также умные счетчики электричества и воды. Для того, чтобы снять с них показания, не нужно находиться рядом". А если вдруг в доме случается какой-нибудь коммунальный сбой, сообщения об этом автоматически приходят руководителю и главному инженеру УК.

На втором месте - управляющая компания "Жилсервис" из Королева. Здесь придумали мобильную кассу. Проект, реализованный сотрудниками УК совместно с "Почтой России", позволил пожилым и маломобильным гражданам аккуратно рассчитываться по коммунальным счетам даже в период самоизоляции. Вообще, тем, кто в пандемию оказался заперт в четырех стенах, разрешили оплачивать коммуналку с задержками. И без начисления пени. Но наши законопослушные пенсионеры, привыкшие рассчитываться за услуги ЖКХ сразу после получения пенсии, все равно чувствовали себя неуютно. Большинство из них никогда не ходило в должниках и пандемия - не оправдание. Но из дома выходить нельзя и интернетом умеют пользоваться не все. Как быть? На помощь пришла мобильная касса - представители УК с кассовым аппаратом стали ходить по квартирам пенсионеров и инвалидов. Так и людей от душевных мук спасли, и общий показатель платежеспособности жилого фонда не уронили.

Жители ждут от УК максимальной открытости всех процессов, связанных с проживанием в доме

А первое место взяла УК "Жилищник" из города Химки. Ее сотрудники создали Telegram-каналы для каждого жилого дома, находящегося у них в управлении. И теперь жители оперативно получают информацию обо всех работах, как плановых, так и аварийных, которые ведутся в каждом конкретном доме. Людям больше не приходится обрывать телефоны диспетчерской, если в доме отключили воду или вдруг погас свет. Во-первых, жильцов предупредят об этом раньше, чем они начнут волноваться, а во-вторых, все дополнительные вопросы можно задать в чате.

"Результаты конкурса помогли нам определить основные предпочтения жителей многоквартирных домов. Чаще всего граждане заинтересованы в автоматизации и максимальной открытости всех процессов, связанных с проживанием в доме, - отмечает руководитель областной Госжилинспекции Ольга Федина. К слову, участие в этом конкурсе для УК было сугубо добровольным и побороться за звание лучших отважились только 17 компаний. Но в следующий раз, надеются власти, управленцы конкурс распробуют.