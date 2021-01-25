Новости

В Азербайджане произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие 25.01.2021
Нурмагомедов посетил сбор "Спартака" и обыграл в футбол команду Джикии 25.01.2021
В Сербии 250 тысяч человек привились от коронавируса 25.01.2021
Боец ММА Федор Емельяненко выписан из больницы 25.01.2021
В генконсульстве РФ в Стамбуле рассказали о состоянии пострадавших россиян 25.01.2021
В Москве госпитализирован попавший под трамвай ребенок 25.01.2021
К концу года 86,2% населения будут получать чистую питьевую воду 25.01.2021
Врач предупредила об отдаленных последствиях коронавируса 25.01.2021
Путин поручил утвердить нормы охвата детей доппрограммами в области искусств 25.01.2021
Путин поручил реализовать программу развития театров на Дальнем Востоке 25.01.2021
Байден отменил ограничения на службу трансгендеров в армии США 25.01.2021
Путин поручил поддержать писателей 25.01.2021
Путин рекомендовал запретить отождествление СССР и фашистской Германии 25.01.2021
В России создадут единый реестр аварийных домов 25.01.2021
В Москве арестовали 30 участников несанкционированной акции 25.01.2021
Патрушев и Салливан обсудили стратегическую стабильность 25.01.2021
Путин поручил рассмотреть вопрос об изучении отечественного кино в школах 25.01.2021
Певиц Алену Апину и Беретту назвали угрозой нацбезопасности Украины 25.01.2021
В Москве арестован соучастник двойного убийства на свадьбе 25.01.2021
Президенты России и Мексики обсудили поставки "Спутник V" 25.01.2021
Стало известно, кто исполнит главную роль в приквеле "Ведьмака" 25.01.2021
Си Цзиньпин предупредил об угрозе новой "холодной войны" 25.01.2021
Во Владимире завели уголовное дело против мужчины, распылившего газ в сотрудника полиции 25.01.2021
Россиянам разрешат ввозить в страну не более трех букетов цветов 25.01.2021
Путин примет участие в открытии развязки в Химках 25.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Задайте вопрос руководителю департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос руководителю департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
25.01.2021 23:33
Рубрика: Экономика

И все счастливы

Названы самые креативные управляющие компании региона
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 14(8365)
Какая управляющая компания достойна называться лучшей? В Подмосковье на этот вопрос ответил конкурс "Мой Дом. Лучшая практика управления многоквартирными домами в Московской области 2020 года". В отличие от ежегодного рейтингования УК, результаты которого определяют чиновники, вершить судьбу управленцев в конкурсе доверили исключительно жителям. Именно они своими голосами определили три самые креативные компании.

Третье место досталось красногорской УК "ПИК-Комфорт". В ее жилом фонде работает многофункциональный центр "Безопасный дом". Обычно под этой системой подразумевается видеонаблюдение, автоматическая пожарная сигнализация, светодиодное освещение с датчиками движения и в самых продвинутых случаях - поплавковые датчики, сигнализирующие о протечках воды в общей инженерной системе дома. "Все это у нас есть, - рассказывает жительница одной из новостроек на улице Заповедной Ирина Зайчук. - Но есть также и система отпугивания насекомых, общий домовой фильтр, который позволяет нам пить чистую воду, а также умные счетчики электричества и воды. Для того, чтобы снять с них показания, не нужно находиться рядом". А если вдруг в доме случается какой-нибудь коммунальный сбой, сообщения об этом автоматически приходят руководителю и главному инженеру УК.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Готовы ли россияне отказаться от мусоропроводов

На втором месте - управляющая компания "Жилсервис" из Королева. Здесь придумали мобильную кассу. Проект, реализованный сотрудниками УК совместно с "Почтой России", позволил пожилым и маломобильным гражданам аккуратно рассчитываться по коммунальным счетам даже в период самоизоляции. Вообще, тем, кто в пандемию оказался заперт в четырех стенах, разрешили оплачивать коммуналку с задержками. И без начисления пени. Но наши законопослушные пенсионеры, привыкшие рассчитываться за услуги ЖКХ сразу после получения пенсии, все равно чувствовали себя неуютно. Большинство из них никогда не ходило в должниках и пандемия - не оправдание. Но из дома выходить нельзя и интернетом умеют пользоваться не все. Как быть? На помощь пришла мобильная касса - представители УК с кассовым аппаратом стали ходить по квартирам пенсионеров и инвалидов. Так и людей от душевных мук спасли, и общий показатель платежеспособности жилого фонда не уронили.

Жители ждут от УК максимальной открытости всех процессов, связанных с проживанием в доме

А первое место взяла УК "Жилищник" из города Химки. Ее сотрудники создали Telegram-каналы для каждого жилого дома, находящегося у них в управлении. И теперь жители оперативно получают информацию обо всех работах, как плановых, так и аварийных, которые ведутся в каждом конкретном доме. Людям больше не приходится обрывать телефоны диспетчерской, если в доме отключили воду или вдруг погас свет. Во-первых, жильцов предупредят об этом раньше, чем они начнут волноваться, а во-вторых, все дополнительные вопросы можно задать в чате.

"Результаты конкурса помогли нам определить основные предпочтения жителей многоквартирных домов. Чаще всего граждане заинтересованы в автоматизации и максимальной открытости всех процессов, связанных с проживанием в доме, - отмечает руководитель областной Госжилинспекции Ольга Федина. К слову, участие в этом конкурсе для УК было сугубо добровольным и побороться за звание лучших отважились только 17 компаний. Но в следующий раз, надеются власти, управленцы конкурс распробуют.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Мишустин снял запрет на въезд в Россию для граждан четырех стран
Эксперты РФ и США начали работу над продлением ДСНВ
Минсельхоз: Дополнительных ограничений цен на продукты не планируется
В ближайшее время вузы смогут вернуться к очному формату учебы
Инфекционист рассказал, когда можно будет снять ограничения по COVID-19
Можно ли заработать на облигациях федерального займа
Когда в России не останется обманутых дольщиков