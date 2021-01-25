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25.01.2021 17:31
Рубрика: Экономика

Названы самые популярные ж/д станции в столичном регионе

Текст: Ирина Огилько
Ярославский вокзал. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Ярославский вокзал. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Ярославский вокзал. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Самой популярной у пассажиров станцией пригородного сообщения стал Ярославский вокзал. С него отправился в 2020 году 21 млн человек. Об этом рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

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На втором месте по популярности - Курский вокзал, им воспользовались почти 20 млн пассажиров. На третьем месте - Казанский вокзал, с него начали свой путь более 10,6 млн человек. Станция Железнодорожная стала четвертой по популярности - 10,3 млн человек. Топ-5 замыкает остановочный пункт Мытищи, где за год было отправлено более 9 млн пассажиров. Востребованными также были станции: Одинцово, Выхино, Царицыно и Москва-Киевская - каждой из них за год воспользовались более 7 млн человек.

Напомним, общий пассажиропоток всех направлений за год составил почти 448 млн человек.

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