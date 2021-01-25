Названы симптомы для срочного вызова "скорой помощи"

Заведующий 1-м кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов в эфире радио "Говорит Москва" обозначил два состояния, при которых ни в коем случае нельзя откладывать вызов "скорой помощи".

"Если после приема скоропомощных препаратов через час-полтора артериальное давление не снижается, а отмечается тенденция к повышению, то необходимо обратиться за профессиональной помощью", - отметил медик. В такой ситуации может понадобиться более агрессивная терапия.

Также к экстренным симптомам относят боль в сердце, которая не проходит через 10-15 минут после приема нитропрепаратов. "Это всегда подозрение на инфаркт миокарда, здесь действует правило золотого получаса. Здоровье пациента значительно ухудшается, если он прождал лишние 30 минут", - подчеркнул Сергей Иванов.