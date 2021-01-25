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25.01.2021 19:33
Рубрика: Происшествия

Под Тулой ветеран боевых действий 20 лет ждет положенное жилье

Текст: Елена Шулепова

Глава СК России взял под контроль проверку ситуации с ветераном боевых действий в Тульской области, 20 лет добивающегося благоустроенного жилья, положенного по закону. Александр Бастрыкин поручил также сотрудникам ведомства оказать ветеранам возможную юридическую и социальную помощь, сообщает сайт ведомства.

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Ветеран чеченской войны, ставший инвалидом, живет в доме, представляющем опасность для проживания, в Куркинском районе. Он уже 20 лет ждет положенное ему благоустроенное жилье.

Местная администрация предложила ему квартиру с печным отоплением в поселке, где почти никто не живет, в 40 километрах от райцентра. Альтернативный вариант - квартира с доплатой.

Как сообщили в пресс-службе СК СКР по региону, начата доследственная проверка. ПО месту жительства ветерана выезжали руководитель и следователь Богородицкого межрайонного следственного отдела. В районной администрации затребованы соответствующие документы. По результатам проверки ситуации будет дана правовая оценка.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

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