Под Тверью частично обрушилось старинное здание

В Вышнем Волочке Тверской области частично обрушилось четырехэтажное кирпичное здание.

По словам официального представителя регионального ГУ МЧС Натальи Козыревой, здание было построено в конце XIX века, находится на территории предприятия и давно не эксплуатировалось.

- Поскольку здание заброшенное, там, по предварительной информации, в момент обрушения никого не было, - рассказала Наталья Козырева. - На месте организована работа по проверке всей информации и оценке ситуации.

В спасательном ведомстве уточнили, что здание обрушилось на площади примерно в одну тысячу квадратных метров. Общая площадь постройки - более 5000 тысяч кв. м. Здание кирпичное, с деревянными перекрытиями.