Под Тверью на ребенка рухнула глыба льда

В Тверской области возбуждено уголовное дело после падения на ребенка ледяной глыбы.

По информации регионального следственного управления СК РФ, утром в понедельник с крыши дома в закрытом городе Озерный на восьмилетнюю девочку упала ледяная глыба. С тяжелыми травмами ребенка отвезли в больницу.

- Установлено, что работники управляющей компании, которая оказывает услуги по уборке льда и снега с крыши, ненадлежащим образом исполняют свои обязанности, - рассказали в СУ СК.

Следствие намерено также дать юридическую оценку действиям должностных лиц УК.