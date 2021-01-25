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25.01.2021 17:55
Рубрика: Происшествия

Под Тверью на ребенка рухнула глыба льда

Текст: Элина Труханова

В Тверской области возбуждено уголовное дело после падения на ребенка ледяной глыбы.

Во Владивостоке на женщину с коляской упала ледяная глыба

По информации регионального следственного управления СК РФ, утром в понедельник с крыши дома в закрытом городе Озерный на восьмилетнюю девочку упала ледяная глыба. С тяжелыми травмами ребенка отвезли в больницу.

- Установлено, что работники управляющей компании, которая оказывает услуги по уборке льда и снега с крыши, ненадлежащим образом исполняют свои обязанности, - рассказали в СУ СК.

Следствие намерено также дать юридическую оценку действиям должностных лиц УК.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Перезимовать

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