В Татьянин день президент Владимир Путин провел встречу со студентами по видеосвязи из резиденции Завидово в Тверской области. Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом, дал оценку онлайн-учебе, обещал решить вопрос общежитий и увеличить бюджетные места в вузах, а также заметил, что показатели безработицы скоро вернутся на "допандемийный уровень". Кроме того, он сказал об опасности незаконных акций и подчеркнул, что нельзя привлекать к участию в них несовершеннолетних.

На встрече студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университета Даниил Чемезов спросил про фильм в YouTube: правда ли, что у президента якобы есть дворец в Геленджике. Путин ответил: "Смотрите, я не смотрел этого фильма, просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли. Сразу хочу ответить на ваш вопрос: ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит, и никогда не принадлежало. Никогда. Это первое.

Второе, что хотел бы сказать Вам и другим людям, которые сегодня на встрече присутствуют. Вы все - люди молодые, но у кого-то - здесь есть студенты старших курсов, может быть, здесь аспиранты даже есть, - у кого-то есть семьи, а у кого-то эти семьи только будут созданы, чего я вам от души желаю, и желаю вам детей побольше. Но вы знаете, что в современном мире, это с Запада к нам приходит, но тем не менее, есть такая форма заключения брака, как брачный договор. Кстати говоря, не думаю, что это хороший способ организации семейной жизни, потому что, если люди вступают в брак и собираются жить вместе, вести общее хозяйство, детей иметь, то, наверное, должны доверять друг другу. Но тем не менее жизненные ситуации разные, и это тоже возможно, это распространяется. Так вот, даже люди, которые еще и имущества не имеют, хоть как-то свои отношения фиксируют на бумаге. А в современном мире, когда речь идет об объектах, которые стоят миллионы, а, может быть, миллиарды, всегда где-то хоть как-то на протяжении длительного времени, а эта, кстати говоря, информация уже муссируется на протяжении более чем 10 лет так или иначе. Сейчас просто удобный случай, все скомпоновали и решили всеми этими материалами "промыть" мозги наших граждан, и запустили это в интернет, фильмы какие-то, видеопрограммы. Так вот, хоть на протяжении 10 лет что-то должно было бы остаться: оформление каких-то земельных участков, какие-то финансовые проводки, хотя бы какие-то оформления у нотариуса, там тоже след должен остаться, в нотариальных книгах, в электронном виде.

Вместо всего этого что? Разместили мою фотографию или мое плавание стилем баттерфляй (я так корявенько, но иногда люблю так поплавать) в каком-то бассейне, где я никогда не был. Я не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. В таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: "Скучно, девочки". Хоть чего-нибудь придумали бы еще.

Люди, которые там упоминаются. Я кого-то знаю, кто-то является моим приятелем, бывшим коллегой, какие-то дальние родственники, какие-то знакомые, есть люди, которых я вообще не знаю, которые там упоминаются, вообще, просто никогда их не видел в глаза, не знаком с ними. Понимаю, что им не очень хочется близко со мной вставать, потому что кто рядом ни появится, на того сразу санкции накладывают. Да, кстати, эти люди, некоторые из них, которых я хорошо знаю, давно занимаются бизнесом, еще до встречи со мной и знакомства со мной.

Из всего, что я там видел, я заинтересовался только одним, но не бизнесом, не как бизнесом, а как видом деятельности - это виноделием. Очень хороший вид деятельности, мне кажется, благородный. Там один из моих хороших знакомых со своим партнером, партнер из жизни ушел, его доля, как мне известно, досталась его сыну по наследству, они занимаются небольшим предприятием.

Кстати говоря, я от темы отойду, у нас вообще виноделие развивается неплохо, тоже вид деятельности хороший, может, в сельхозвузах меня в этом смысле поддержат. Мы закон приняли недавно очень хороший по этому поводу. В этой связи не как бизнесом, а как видом деятельности я бы, наверное, когда-нибудь этим позанимался. У меня есть советник Борис Титов, который является владельцем "Абрау-Дюрсо", крупная наша компания с хорошим бэкграундом, еще князю Голицыну, по-моему, это все принадлежало.

Он у меня сейчас советник. Когда я работу закончу, может, пойду работать советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист хотя бы в области права. Сейчас, повторяю, мы закон приняли, я в этом кое-что начинаю понимать.

Но бизнес меня никогда не интересовал не потому, что это плохо. Наоборот, нет. Я считаю, что очень благородное занятие, если думать особенно о социальной стороне бизнеса, о создании рабочих мест, о достойной заработной плате, о развитии отраслей экономики, это очень здорово и очень полезно. Но это не мое совсем.

Некоторые мои коллеги, например, президент Трамп, он известный бизнесмен. Или бывший президент Украины Порошенко, он, даже будучи президентом, занимался бизнесом, открывал офшорные компании и счета в офшорах. Хочу закончить ответ тем, с чего начал: я не занимался этим никогда".

Эта тема имела продолжение. Софья Морозова, студентка Института международных отношений Казанского федерального университета, попросила прокомментировать "поток информации о недавних волнениях в ряде регионов". По ее словам, к этой теме приковано внимание в соцсетях, а "молодым людям свойственно выражать свое мнение на любой вопрос". "Что Вы об этом думаете?" - поинтересовалась она у главы государства.

Владимир Путин ответил: "Я уже много раз высказывался на подобные темы и хочу подчеркнуть: все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно. В истории нашей страны неоднократно мы сталкивались с ситуациями, когда ситуация выходила далеко за рамки закона и приводила к такой раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто раскачивал государство и общество, но и те люди, которые к этому не имели никакого отношения. Так было после Первой мировой войны, в результате Октябрьской революции. Какими благими намерениями руководствовались люди, которые раскачивали Российскую империю, и к чему это потом привело? Сейчас не буду даже всего перечислять.

Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно

Или в 90-е годы, когда все казалось так плохо, что хуже не будет. Нет, после крушения Советского Союза стало настолько хуже, что никому и в голову не могло прийти, что это возможно. Я уж не говорю об утрате геополитических позиций большой России, но и в жизни конкретных людей: экономика развалилась, армия развалилась, правоохранительная сфера, медицина - все рухнуло. Люди прошли через тяжелые испытания гражданской войной фактически, которая была развернута международным терроризмом на Кавказе. Все можно делать, но не выходя за рамки закона.

Смотрите, что в Штатах произошло. Толпа захватила парламент. У нас был момент, когда стреляли по парламенту в центре Москвы. Молодые люди этого даже не знают. Стреляли из танков, прямо прямой наводкой по зданию парламента, и это было не так давно.

Молодые люди, школьники, они это не видели, не слышали. Для них это все равно, что нашествие Наполеона на Москву в 1812 году. Так далеко, они даже не чувствуют этого ничего. Но люди повзрослее должны это знать, должны помнить, и ни в коем случае, особенно ответственные люди, ни в коем случае этого не должны допускать.

В Вашингтоне захватили парламент. Что с этими людьми делают? Как сказал один из руководителей ФБР: "У нас "длинные руки", всех достанем, всех поймаем, всех посадим". От 15 до 25 лет - как за внутренний терроризм. Они же ведь тоже вышли с политическими лозунгами, но за рамками закона. Почему у нас за рамками закона должно быть все разрешено? Нет.

Смотрите, что в Штатах произошло. Толпа захватила парламент. У нас был момент, когда стреляли по парламенту в центре Москвы. Молодые люди этого даже не знают

Тем более ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних. Террористы так поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей. Здесь немножко фокус смещается, но по сути это то же самое.

Поэтому еще раз хочу сказать: все люди имеют право на политическую деятельность, на выражение своего мнения, на продвижение своего мнения в общественном сознании, но в рамках закона. Так же в рамках закона должны действовать и правоохранительные органы, они тоже должны выполнять свой долг в служении народу России и государству, но тоже в рамках служебных обязанностей и в рамках закона. Надеюсь, что нам удастся таким образом двигаться дальше... Кстати говоря, все события подобного рода, о которых я сейчас говорил, никто не должен прибегать к ним, стараясь защитить свои какие-то амбициозные задачи и цели, особенно в сфере политики. Так политика не делается, во всяком случае, ответственная".

Речь зашла и о других "дворцах" - студенческих общежитиях. Путин назвал способ решить проблему с ними. Благодаря ЕГЭ учащиеся с периферии в большем количестве стали поступать в ведущие вузы. Потребовалось больше мест в общежитиях. За последние годы было введено 30 тысяч, за 2019-2020 годы на это было направлено свыше 12 млрд рублей, а до 2024 года планируется выделить более 27 млрд рублей. "Не уверен, что этих средств будет достаточно. Поэтому нужно, безусловно, из нескольких источников привлекать средства", - пояснил президент, добавив, что речь идет и о вложениях со стороны регионов и развитии государственно-частного партнерства. "Потому что наши крупные компании, предприятия, которые заинтересованы в получении хороших специалистов, конечно, могли бы и должны бы, на мой взгляд, подумать о том, в каких условиях они живут", - сказал он.

Университетские кампусы - это очень важно, интересно и перспективно, также заявил Путин. Нужно не просто их создавать, но и привлекать студентов-аспирантов строительных и архитектурных направлений, считает он. Проекты университетских кампусов реализуются на территории 13 регионов и практика будет расширена.

Владимир Путин откровенно ответил на вопросы российских студентов из разных регионов. Фото: kremlin.ru

Президент поблагодарил студентов за настойчивость, выдержку, готовность учиться даже в сложных условиях эпидемии. "Понимаю, что в прошедшие, прямо скажем, непростые месяцы вам недоставало захватывающей, неповторимой, увлекательной студенческой, университетской атмосферы. Уверен, что если не все, то подавляющее большинство соскучились по прямому общению с друзьями, с наставниками", - заметил он. Но и студенты, и преподаватели как одна команда делали все, чтобы учебный процесс продолжался.

"Знаю, что не везде для дистанционного обучения в полном объеме хватало технических возможностей, нужного оборудования, да и скорости связи. Все это мы хорошо в интернете видели - как люди по деревьям лазили, для того чтобы связь наладить", - продолжил Путин. "Были объективные сложности с организацией практических занятий. Да и в целом такой необычный формат не мог не сказаться на полноте и качестве обучения, на обеспечении контроля знаний", - считает он. Но президент уверен, что вместе с преподавателями удастся обязательно все наверстать. Переход на дистанционный формат обучения был исключительно временной мерой, связанной с распространением коронавируса, подчеркнул Путин.

Сейчас в России есть эффективные вакцины, зарегистрированные уже в 13 странах, сказал президент. Их востребованность за рубежом "нам на пользу не только для того, чтобы рынки какие-то захватывать", считает он. "Это не вредно, но самое главное, что когда они там получают разрешение, они ведь тоже проходят определенную апробацию, определенную проверку, это тоже имеет значение и для нашего потребителя", - пояснил Путин.

"По сравнению с другими странами, где сейчас наблюдаем резкий всплеск, у нас, наоборот, сейчас все идет к нормализации ситуации, и это, кстати говоря, достигнуто благодаря усилиям и студентов, и аспирантов, и преподавателей вузов, которые работают в больницах", - сказал президент. На вопрос о возможности введения наставничества врачей для студентов-медиков Путин пообещал рекомендовать минздраву ввести это "широко, с определенным материальным стимулированием".

"В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется", - оценил президент. "У нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает количество тех, кто заболел", - сравнил он. Количество заболевших меньше 20 тысяч. Путин поблагодарил столичные власти: "Их усилия не проходят даром, и в Москве ситуация выравнивается". "Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму", - сказал он.

Президент призвал использовать полученный опыт, лучшие наработки и практики, наращивать "цифровой потенциал" университетов и вузов. Отечественное высшее образование должно соответствовать вызовам эпохи бурных технологических изменений. "Для нашей огромной по территории страны чрезвычайно важно иметь такую возможность, как онлайн-обучение", - считает он.

"Мы уже увеличили количество бюджетных мест в вузах. В предстоящем учебном году дополнительно будет выделено еще почти 34 тысячи бюджетных мест", - сообщил Путин. И преимущественно их получат вузы в регионах. "Таким образом в общей сложности на бесплатное обучение по программам высшего образования смогут претендовать не менее 60 процентов выпускников российских школ", - подсчитал он. Число выпускников школ в ближайшие годы тоже будет расти - благодаря результатам, которые дали программы поддержки семьи и рождаемости.

"Доступность высшего образования - крайне значимый вопрос с точки зрения развития общества и страны, обеспечения справедливых и равных возможностей для самореализации человека, - подчеркнул Путин. - Но не менее важно и качество, наполнение образования, его современный уровень". "Успешная учеба в вузе призвана открывать путь к профессиональному и жизненному успеху. Этот лифт должен работать, чтобы вы получали не просто диплом, а были в полной мере востребованны на рынке труда", - сказал он. "Главное, чтобы вы были уверены в своих возможностях и перспективах", - заявил студентам президент.

В конце прошлого года в Госдуму был внесен законопроект, который значительно расширяет автономию вузов в формировании образовательных программ. "Студенты могут получать несколько квалификаций, после второго курса менять профиль обучения, переходить в своем вузе на другие факультеты и программы", - пояснил Путин. "Уверен, вы ждете таких решений. Поэтому эти положения должны вступить в силу не позднее лета", - сказал он и попросил парламент ускорить работу над законопроектом.

"2021 год в России объявлен Годом науки и технологий", - продолжил президент и сказал, что университеты должны стать центрами научного, технологического развития регионов, объединять студентов, аспирантов, сильных преподавателей и профессоров, специалистов предприятий или компаний. "Все вместе в одну команду должны быть направлены и там должны работать", - пояснил он.

Чтобы привлечь молодые таланты, нужно укрепить исследовательскую базу вузов, модернизировать инфраструктуру, построить общежития, спортивные и социальные объекты. И, безусловно, благоустраивать города. То есть обеспечить современные стандарты для учебы, жизни, успешного карьерного старта. "Чтобы и вы, и ваши ровесники добились успеха у нас в стране и на своей малой родине, там, где вы родились, выросли. Знаете, как в народе говорят: "Где родился - там и пригодился". И в этом огромная народная мудрость. Чтобы благодаря вашей энергии, напору, таланту регионы нашей большой, огромной страны могли динамично развиваться", - сказал президент.

Путин оценил и ситуацию на рынке труда. Она улучшается за последние месяцы, но еще остается напряженной, потому что в целом безработица увеличилась с 4,7 до 6 процентов с лишним. "Сейчас уже 5,9 процента, то есть снижение идет", - констатировал президент. "Но перед правительством стоит задача выйти в ближайшее время на докризисный уровень, допандемийный уровень. И судя по тенденциям, которые мы сейчас наблюдаем в экономике, такая задача абсолютно реалистична", - считает он.

По просьбе ребят Путин решил обсудить с правительством возможность выделения дополнительных средств для вузовских спортивных команд. "Конечно, это надо делать. Если уж построили такие сооружения, то на форму и на проезд можно найти деньги", - уверен он. Физкультура и спорт должны быть приоритетами в любом вузе, убежден президент. Путин обратился к руководству вузов: "Тоже не жадничайте, пожалуйста, из своих внебюджетных доходов на это тоже предусматривайте деньги".

Видео: RT