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25.01.2021 10:28
Рубрика: Экономика

Сергунина: Проект столичного правительства "Московский акселератор" победил в международном конкурсе

Текст: Ирина Рыбникова

На международном конкурсе BRICS Solutions Awards в номинации "Решения для бизнеса" победила программа "Московский акселератор", созданная правительством Москвы для предпринимателей. Об этом порталу mos.ru сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Фото: iStock / Natee127
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По ее словам, программа действует чуть больше года и за это время ее участники уже смогли привлечь 238 миллионов рублей инвестиций и запустить более 120 пилотных проектов в различных сферах экономики. Поэтому жюри международного конкурса назвало "Московский акселератор" социально-экономическим и технологическим прорывом. Сергунина напомнила, что программа "Московский акселератор" направлена как раз на развитие технологичных решений - предпринимателей учат этому в рамках тематических курсов.

Программу при поддержке городского департамента предпринимательства и инновационного развития реализует столичное агентство инноваций вместе с фондом "Московский инновационный кластер". Глава департамента Алексей Фурсин уточнил, что с момента запуска программы предприниматели подали 2,7 тысячи заявок на участие в ней.

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